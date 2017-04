Švento je po operaci. Ve Slavii chce ještě jednu sezonu, pak chystá konec

"Po několika intenzivních trénincích mi koleno nateklo, pociťoval jsem na jedné straně bolesti. Myslel jsem si, že to nějak odezní, bohužel to nebyl ten případ. Nechal jsem si tedy udělat vyšetření a byl tam nález v oblasti menisku a chrupavky. Bohužel mě čeká delší rekonvalescence, která pravděpodobně potrvá až do konce sezony," řekl pro klubové internetové stránky Švento.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Před sedmi lety opouštěl Slavii jako čtyřiadvacetiletá kometa. Teď se Dušan Švento vrací jako zralý třicátník a rázem patří v kabině červenobílých mezi nejzkušenější hráče. Právě to, co se naučil během svých angažmá v Rakousku a Německu, chce předávat dál.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA Švento: Přišel jsem do Slavie předávat zkušenosti • VIDEO iSport TV

"Mělo by to být nasměrované tak, abych byl na přípravu v pohodě a abych další sezonu mohl absolvovat bez zdravotních problémů. To je pro mě priorita. Bude mi dvaatřicet, chtěl bych si ještě jednu sezonu užít a pak fotbalovou kapitolu uzavřít," doplnil Švento.

Dlouholetý slovenský reprezentant se vrátil do Slavie vloni v červnu. V této sezoně zasáhl do dvanácti kol první ligy, na jaře už si za aktuálně druhý tým tabulky nezahrál.