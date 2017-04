Nový plzeňský trenér Bečka: Jsem rád za Horvátha. Čím ho naštvali hráči?

V Hradci poprvé hodnotil utkání jako hlavní trenér, na zápas oblékl slušivé kvádro. Zdeněk Bečka se po těsné výhře Plzně v Hradci (1:0) usmíval. Vydřené tři body znamenají čtyřbodový náskok na čele před Slavií a stále výbornou pozici v boji o titul. „Bylo to důležité vítězství,“ uvědomoval si západočeský kouč po utkání. Mluvil o roli Pavla Horvátha i o tom, s čím v zápase od svých svěřenců nebyl spokojený.

Máte radost z výhry, nebo ve vás je nespokojenost z předvedeného výkonu?

„Chtěli jsme tři body, to je důležité. Je ale jasné, že hra nebyla podle našich představ. Máme před sebou další týden, kdy se budeme se snažit na chybách pracovat. Jsme rádi, že jsme v Hradci zvítězili, jsou to hrozně důležité body v boji o titul. Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, Hradec je hlavně doma nebezpečný, byl i povzbuzený výhrou ve Zlíně.“

<p dir="ltr"><span>Plzeň pod vedením trenérského tandemu Zdeněk Bečka – Pavel Horváth zvítězila v Hradci Králové 1:0 a zajistila si první místo v tabulce i po 23. kole. Cesta za třemi body ale pro Viktorii nebyla jednoduchá, Tomáš Hořava dokonce za stavu 0:0 neproměnil penaltu. O výhře rozhodla až přesná hlavička Lukáše Hejdy v závěru.</span></p>

Co vám ve hře scházelo?

„V prvním poločase jsme nebyli jistí na balonu, Hradec dobře napadal a dorážel, my si s tím nedokázali poradit. Druhá půle už byla lepší, ale pořád to nebylo úplně podle našich představ. Rozhodně jsme se ve druhé půli zlepšili.“

Jaký vliv má na mužstvo Pavel Horváth?

„Pavel je člen realizačního týmu, jsem rád, že ho tam mám. Jako bývalý hráč vidí fotbal jinak. Díky Pavlovi se na spousty věcí díváme jiným způsobem.“

Jaké má u mužstva kompetence?

„Tréninkový proces a sestavu diskutujeme společně. Máme na fotbal hodně podobný názor, ale poslední a rozhodující slovo v tréninkovém procesu mám já. V sestavě na Hradec jsme se neshodli na jednom místě.“

Hradec Králové - Plzeň: Hejda po Kopicově přímáku dává Plzni vedení 1:0

Dokládá význam jeho pozice i situace z druhého poločasu, kdy si většinu jedenáctky vzal k sobě do kroužku a udílel jim pokyny?

„Pavel je asistent, nevidím v tom žádný problém. Fotbal je kolektivní hra, důležitá je vzájemná komunikace a respekt.“

Budete mužstvu vyčítat situaci ze závěru zápasu, kdy při vedení 1:0 hodně hráčů vyrazilo dopředu, pak ztratili balon a Hradci nabídli nebezpečný protiútok?

„Tím nás naštvali. V dalších dnech si to na videu ještě vyhodnotíme. Tohle by se stávat nemělo.“

Hradec Králové - Plzeň: Pavel Černý fauloval Petrželu a Ottmar chytil Hořavovi penaltu

Hradec Králové - Plzeň: Fantastický Ottmar! Vytáhl Hořavovu hlavičku ze šibenice

Hradec Králové - Plzeň: Střídání rozhodčích! Zraněného asistenta Vysloužila musí střídat čtvrtý sudí Proske