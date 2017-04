Zlín rozhodne o osudu Páníka. Kouč by měl skončit, ale řeší se náhrada

Vzpomínáte? To bylo tehdy, když si vstřelil jihlavský Antonín Rosa vlastní gól a čestně se přiznal, že tudíž nemohlo jít o ofsajd. Na Vysočině bylo sychravo, zima lezla za nehty. Rozjetý Zlín ve 14. kole triumfoval 3:1 a kouč Bohumil Páník se cítil blaženě.

Dnes si podle všeho vyslechne zprávu o svém konci u mužstva. „Chceme se sejít s majitelem a ostatními členy představenstva a zeptat se, jak to vidí ostatní,“ nastínil v pondělí odpoledne manažer Zdeněk Grygera.

Na deset ligových zápasů bez výhry se protáhla šňůra Zlína. Ten podlehl ve 24. kole 0:2 Teplicím. Za Teplice se trefili Martin Fillo a Michal Jeřábek, díky výhře Teplice přeskočily Zlín v tabulce.

Klíčoví muži klubu jsou podle zdrojů Sportu nakloněni Páníkově konci. Ještě před koncem sezony. Je tady ovšem zásadní komplikace. Zdá se, že stále není domluvený příchod plnohodnotného nástupce, se kterým by se počítalo na delší časový úsek, než je zbylých šest kol tohoto ročníku. „Vyhodnotíme situaci. Řekneme si, jak to bude do konce sezony a co dál. Díváme se na budoucnost. Na to, co by bylo nejlepší pro klub. V úterý budeme chytřejší,“ uvedl Grygera.

Vedení by se zamlouval hecíř Roman Skuhravý, jenže ten má úvazek ve druholigové Opavě. Že by byl nyní uvolněn do Zlína, to je naprosto nereálné. Vždyť Opava stále bojuje o postup do nejvyšší soutěže. Proto padá i příchod Vlastimila Petržely, oblíbence majitele klubu Zdeňka Červenky. Proto možná dojede sezonu někdo z interních zdrojů. Pár procent pořád hraje pro Páníka, za nímž stojí většina hráčů a výsledkově úspěšná minulost.

Jenže na hřišti to už nějaký čas neklape. Tým šel psychicky dolů, neumí otáčet zápasy. Navíc jsou borci domlácení, někteří nastupují se sebezapřením. „Po každém utkání mi to přijde jako vizita,“ podotkl s hořkým úsměvem manažer.

„Proti Teplicím byl první poločas dobrý, ale vše opět zlomil první gól. Když inkasujeme, hráči přestanou věřit. Pokud bychom dali první branku my, bylo by to jiné,“ tvrdil Grygera. Plán je, že se nejdřív poradí představenstvo a pak si pozve kouče Páníka. V tu chvíli už by ale mělo být jasné, jestli ve funkci skončí.

Zlín - Teplice: Závar před bránou Zlína zakončil Fillo přesně, 0:1