ONLINE: Slavia - Karviná. Jak se obhájcům titulu povede generálka na LM?

Gólová radost fotbalistů Slavie
Gólová radost fotbalistů Slavie
Fotbalisté Slavie slaví gól Štěpána Chaloupka
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
Gólová radost fotbalistů Slavie
Gólová radost fotbalistů Slavie
Karviná si doma poradila s Teplicemi a porazila je vysoko 4:1
Abdallah Gning atakuje Jakuba Jakubka
Karviná si doma poradila s Teplicemi a porazila je vysoko 4:1
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalisté Slavie hrají generálku na středeční úvodní zápas Ligy mistrů proti Bodö/Glimt. V osmém kole Chance Ligy na půdu pražského obhájce titulu přijela Karviná. Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Slavia má s Karvinou vynikající bilanci, v dosavadních šestnácti vzájemných zápasech v lize jí podlehla jen jednou. Zápas bude pikantní pro jejího trenéra Martina Hyského, který za červenobílé hrával a vedl jejich B-tým.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

