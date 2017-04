Plzeň k aféře: Vaněk? Je to pro nás nové. Neovlivníme, komu Kopic půjčí

Vedoucího týmu ePojisteni.cz ligy se dotýká další nefotbalová aféra. Jak Plzeň reaguje na to, že její bývalý hráč Ondřej Vaněk a Jan Kopic, který stále patří do kádru Viktorie, figurují jako svědci v případu vyšetřování drogového dealera? Žádné konkrétní kroky ve Štruncových sadech kvůli tomu podnikat nebudou.

Jak vypadá kauza, na kterou upozornil Radiožurnál, v kostce? Vaněk si od dealera Vítězslava Meišnera měl drogy kupovat, v policejní zprávě to však odmítá. Kopic měl dealerovi půjčit půl milionu korun. Případ už projednává soud, zabývat by se jím mohla i Fotbalová asociace ČR.

V prohlášení klubového vedení odmítají v Plzni komentovat Vaňkovy aktivity, protože loni přestoupil do ruské Ufy a není tak plzeňským hráčem. „O skutečnostech, které nyní uvádí média, jsme v době jeho působení v týmu neměli sebemenší informace a jsou pro nás nové,“ uvedl klub.

Plzeň obecně odsoudila užívání zakázaných látek. „Podle nás nepatří nejen do života profesionálních sportovců, ale ani všeobecně do společnosti.“

Ani ohledně Kopicova jednání nehodlá klub zaujímat konkrétní stanovisko. „Šířeji se k jeho soukromým aktivitám vyjadřovat příliš nemůžeme, nicméně podle našich aktuálních informací půjčil své peníze na základě smlouvy. Všeobecně klub nemá možnost ovlivnit, jakým způsobem hráči půjčují či investují své finance, jde čistě o jejich soukromou záležitost,“ konstatovala Plzeň.

Je to dobré najednou s kokešem, zachytily odposlechy

Policie sledovala Meišnera, obžalovaného z distribuce extáze a kokainu, od roku 2015 a odposlouchávala jeho telefon. Během vyšetřování zachytila i hovor s Vaňkem, jenž tehdy ještě hrál v Plzni, den před duelem v Mladé Boleslavi, který tehdy Plzeň prohrála 0:2. Bylo to krátce po zisku titulu a Vaněk nebyl v nominaci na utkání.

"Volající (Vaněk) odpovídá, že jde na diskotéku a zkusí prášek, na což volaný (Meišner) odpovídá, aby mu volající napsal, jaké to bylo, a upozorňuje ho, aby byl opatrný a dal si jenom půlku. Volající říká, že prý je to dobré najednou s kokešem, na což volaný odpovídá, že ne, že když dá na to ten bílej, že ho to naopak zabrzdí, že mu to zbrzdí nájezd, má si nechat tak dvě hodiny pauzu," cituje Radiožurnál z obžaloby.

Vaněk byl podle protokolu s Meišnerem v kontaktu pravidelně. Sám do protokolu uvedl, že žádné drogy nebere. U většiny telefonátů přiznal, že mluvil on, ale tvrdil, že jen machroval nebo byl opilý. "Svědek dále uvedl, že mobilní telefon používal den co den a samozřejmě si nepamatuje, o čem a s kým hovořil před týdnem, natož před půl rokem," stojí v obžalobě.

Také Kopic na policii potvrdil, že Meišnera zná. Seznámil se s ním v březnu 2016 právě přes Vaňka. O měsíc později mu půjčil peníze, písemně a na úrok.

V Plzni řešili v posledním období nefotbalové aféry spojené s Davidem Limberským. Toho v září 2015 chytila policie poté, co řídil opilý, v březnu měl zase opustil týmový hotel a vrátil se zpátky až nad ránem.

