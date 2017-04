Další kouč pro Spartu? Ve hře také Panucci, který hrál za AC Milán a Real

Když nevyjde Pavel Vrba, můžeme zkusit cizince. Takovým směrem se ve fotbalové Spartě vyvíjí uvažování o tom, kdo by od nové sezony měl převzít tým z Letné. Podle informací, které přinesl už dřív deník Sport, jsou v hledáčku jeden německý a tři italští trenéři. Jedním z nich by měl být podle Aktualne.cz Christian Panucci, bývalý vynikající obránce, který prošel AC Milán, Realem Madrid či AS Řím.