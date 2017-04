Blažek o Spartě před Plzní: My ještě byli šlechta. Dnes je to trošku mindrák

Když nastoupil za Spartu proti Plzni naposledy, zvítězila Viktoria doma 1:0 gólem Pavla Horvátha a na konci sezony pak slavila titul. „Po tom zápase jsem měl opravdu divný pocit. Nevím, prohrát jedním gólem - a ještě takovým. Nevím, jestli to vůbec gól byl,“ vzpomíná Jaromír Blažek. „Ale žádnou křivdu necítím. Podali jsme tam takový výkonnevýkon, někteří tam nezahráli dobře.“

Ten zápas tehdy pískal rozhodčí Miroslav Zelinka, který byl nominován i na dnešní šlágr. Je to dobrá volba?

„Odpovím otázkou: A vy o nějakém našem sudím, který by byl dobrý pro takový zápas, víte? (směje se) Já Zelinku znám, protože shodou okolností žije v místě, kde jsem se narodil. Je to jeden ze zkušenějších rozhodčích, nemělo by se snad nic stát. Osobně jsem s ním nikdy žádný problém neměl, beru ho jako jednoho z těch lepších.“

Sparta s Plzní prohrála už pětkrát v řadě. Můžou z toho mít její hráči mindrák?

„Už tolikrát, jo? Jak to berou kluci ve Spartě, nevím, já jsem s Plzní snad tolikrát neprohrál. (směje se) Určitě budou nabuzení a budou to chtít zlomit, ale bude záležet na tom, jak se dají dohromady po tom, co absolvovali minule v Jihlavě. Každopádně to už na mindrák trošku je.“

Zmínil jste zápas v Jihlavě. Co takový propadák může se sparťany udělat?

„Já bych vám to rád řekl, ale něco takového jsem jako hráč mockrát nezažil, to to bylo ve Spartě trošku jiný než teď. Ještě jsme byli šlechta. (směje se) Před zápasem v Jihlavě jsem potkal Radka Kováče s Tomášem Požárem a řekl jsem jim: Hoši, jestli tady nevyhrajete, tak jste dřeváci! Viděl jsem totiž Jihlavu týden předtím na Bohemce a byla šílená. Pak se sice v týdnu v Jihlavě něco událo, ale i tak hrála v deseti lidech za balonem na svém vápně, žádnou šanci neměla a gól dala jen díky chybě v rozehrávce. Ale Sparta hrála národní házenou a taky se do žádné vyložené šance nedostala.“

Čekal jste, že Petr Rada zvedne Spartu víc, než se mu zatím povedlo?

„Věděl jsem, co se od Radiče dá očekávat, to se i nějak splnilo. Ale jak zní to pořekadlo - z hovna bič neupleteš. Když jsem se byl podívat na jeho první zápas se Zlínem a viděl jsem třeba Vencu Kadlece, říkal jsem si, že musí jít o přestávce dolů. Jenže pak jsem se podíval do zápisu a zjistil jsem, že tam nemá koho dát. Pokud jsou v takovém zdravotním a herním rozpoložení, nevím, jestli by s tím něco udělal i Copperfield.“

Brankář Tomáš Koubek je pod tlakem určité části fanoušků. Jak svého nástupce hodnotíte?

„Myslím si, že v létě bude Sparta řešit post gólmana. Koubek mohl odejít už v zimě, pak začal jaro a nebylo to od něj přesvědčivé. Když přišel Rada, myslel jsem si, že začne chytat David Bičík, asi je to hozené tak, aby Koubka v létě prodali. Takže proto chytá a je na očích.“

Takže na vás nedělá dobrý dojem?

„Neříkám, že je špatnej, ale zatím mě nijak nezaujal. Je to kolega, byl v jedenadvacítce, teďka je v nároďáku… Ale asi tomu ještě něco chybí.“

