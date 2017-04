Kopečného gólové parády s Bohemians. Hrál bych proti nim častěji, smál se

Zlínský záložník Miloš Kopečný má na Bohemians 1905 spadeno. Do jejich sítě vstřelil oba své ligové góly, trefil se i na podzim. A opět parádně, když ve 12. minutě přehodil po zachycené malé domů vyběhnuvšího brankáře Martina Berkovce i vracejícího se stopera Michal Šmída.

Zachoval jste výjimečný klid a situaci skvěle vyřešil. Byl to okamžitý nápad?

„Vypíchl jsem domácím balon, kdy Dostál, pravý bek, posílal míč dozadu. Chtěl jsem střílet z první levou nohou, ale přehodnotil jsem to, protože jsem si nevěřil. Pak se mi to sice trošku zavřelo, ale brankář i vracející se obránce (Michal Šmíd) byli venku a přehodil jsem je.“

Nevěřil jste si na úhel, nebo na levou nohu?

„Na levou nohu. Raději jsem si to dal na moji pravačku. Podobný gól jsem dal už na podzim, právě proti Bohemians (1:1), vyšly asi na stejno.“

Jsou to jediné dvě vaše trefy v lize. Jsou Bohemians vaším oblíbeným protivníkem?

„Proti Bohemce se mi docela daří, mám proti ní i první ligový start. Takže ano, je to můj oblíbený klub. Bral bych, kdybych proti ní hrál častěji.“

Při gólu jste si přeběhl z pozice pravého záložníka na levou stranu. Byla to náhoda?

„Trenér mi před zápasem říkal, ať se pohybuju vysoko, ať je při rozehrávce postraším. Při gólu to vyšlo, chytil jsem přihrávku obránce.“

Je velká úleva po deseti kolech vyhrát?

„Obrovská, série bez vítězství už byla strašně dlouhá. Tlak narůstal, propadávali jsme se tabulkou, jsme hrozně rádi, že jsme konečně zvítězili.“

Zkoušeli hráči sérii zlomit nějakým psychologickým krokem?

„Uspořádali jsme akci, společnou večeři, kde jsme si to vyříkali. Byli jsme až moc upnutí na výsledek, naše výkony nebyly dobré, nehráli jsme vůbec jako tým, každý se snažil sám za sebe. Proti Bohemians změna byla vidět, několik hráčů braly křeče. Byla to známka, že jsme do toho dali všechno.“

Mezi ty, koho chytaly křeče, jste také patřil?

„Ano, měl jsem nějaké zdravotní problémy a v týdnu moc netrénoval. Řekl jsem si o vystřídání (67. minuta), ať jde raději Vuky (Vukadinovič), který byl čerstvý a platil na ně.“

Trenér Páník prohlásil, že to bylo ze zlínské strany utkání bojovníků a běžců. Kam se řadíte vy?

„Mezi bojovníky a běžce (smích). Nejsem moc technický typ, dávám do toho všechno a teď se to vyplatilo.“