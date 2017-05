Po triumfu první posila! Jugas už je hráčem Slavie, potvrdil Tvrdík

Co rozhodlo o tom, že Slavia získala svůj čtvrtý poválečný titul?

„Zvolili jsme si slogan Spolu jsme silnější a myslím, že to dokonale vystihuje dnešní situaci. Máme naprosto skvělé fanoušky, kteří nás hnali dopředu. Podařilo se vytvořit výborný manažerský tým ze srdcařů, jako je Martin Krob, Tomáš Syrovátka, Jirka Vrba. A vybrali jsme i trenéra, který je slávistickým srdcařem a dokázal spolu s hráči sestavit úplně mimořádný tým, který šestadvacetkrát neprohrál. Takže to není zásluha jednoho člověka. Na druhé straně bychom tady asi dnes bez peněz majitelů ze strany CEFC nestáli, asi bychom byli v konkurzu. Myslím, že dnešní titul je určitým poděkováním za investice našim majitelům z CEFC.“

Jaký ohlas může mít tento titul právě u čínského majitele z CEFC?

„Drželi palce týmu celou dobu… Já už jsem dnes s prezidentem CEFC mluvil, je samozřejmě nadšen. Když to řeknu upřímně, zezačátku fotbalu úplně tolik nerozuměli a nechápali, co to pro Česko znamená. Ale postupně se stali fandy a já jsem je bezprostředně informoval o každém zápase, takže jsou nadšení.“

Jisté zatím je, že v létě Slavii opustí Antonín Barák a Michael Lüftner. Dá se očekávat odchod i dalších opor?

„To je součástí fotbalového života, vždycky někdo odchází a někdo přichází. My budeme dělat všechno pro to, abychom tým pro Ligu mistrů a koneckonců i pro další ligový titul posílili. Dnešním dnem nic nekončí, naopak všechno začíná. Budeme dělat všechno pro to, aby tým byl konkurenceschopný jak v České republice, tak v předkolech Ligy mistrů.“

V médiích se píše o jednáních Slavie se zlínským Jakubem Jugasem či Polákem Krzysztofem Maczyňským. Můžete jejich příchod potvrdit?

„Teď již můžu potvrdit, že Jugas je hráčem Slavie. My jsme nechtěli odvádět koncentraci od boje o mistrovský titul, takže existovala dohoda, že to dřív neřekneme. Ale v téhle chvíli vám jako prvním říkám: Ano, pan Jugas je první posilou Slavie. První, logicky musí přijít další.“

Jak budou oslavy titulu vypadat z vaší strany?

„Mně to stále ještě nedošlo. Přiznám se, že nejen v hráčích, ale i v managementu a nás všech byly určité nervy, všichni jsme špatně spali, ta situace nás pohltila. Teď to ze mě snad spadne a těším se, že to večer oslavím ve Žlutých lázních.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26. Frydrych, 29. Tecl, 57. Tecl, 68. Ngadeu Hosté: Sestavy Domácí: Pavlenka – Frydrych, Lüftner (57. Flo), Deli, Bořil – Ngadeu (83. Bílek) – Tecl (80. Mingazov), Hušbauer, Ščuk, Zmrhal – Milan Škoda (C). Hosté: Melichárek (26. Veselý) – Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil (41. T. Jablonský) – Zavadil (C), Polák (65. Sedlák) – Přichystal, Tašči, Lutonský – Řezníček. Náhradníci Domácí: Kovář, Alvir, Bílek, Flo, Sýkora, Mingazov, Van Buren Hosté: Krejčí, Litsingi, Jablonský, Veselý, Rybička, Sedlák Karty Domácí: Milan Škoda, Flo Rozhodčí Proske – Kubr, Kříž Stadion Stadion Evžena Rošického