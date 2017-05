Trenér Rada se loučil se Spartou: Nejdřív jsem hráčům vytknul gól

Remíza mezi týmy na hřišti i na dálku v souboji o korunu krále střelců. Letenský kapitán David Lafata se slávistovi Milanu Škodovi neutrhl, v posledním kole se ani jeden z nich netrefil. Věhlasní ostřelovači se zastavili na patnácti trefách. „Jsem rád, že jsem dal nějaké góly. Před sezonou to vypadalo, že už se mnou Sparta moc nepočítá,“ líčil Lafata.

Toužil napnout síť, obhájit prvenství v kanonýrské soutěži. Nakonec se o ně pětatřicetiletý Lafata podělí s ligovým šampionem Škodou. „Zaplať pánbůh za patnáct branek, ale mohlo jich být víc. Nevím, jak to je, jestli jsme první oba,“ krčil rameny útočník, který na Slovácku pálil z různých pozic. Za šestnáctým zásahem v ročníku a jubilejním 200. v lize šel s vervou sobě vlastní, zkoušel to těžkým volejem, ránou z dálky i náběhem za obranu. Nic neklaplo.

očima kouče Sparty Petra Rady "Nejdřív jsem hráčům vytknul gól „Jsem zklamaný, myslel jsem, že urveme tři body. Sparta by měla chtít všude vyhrát, i když už jakoby o nic nešlo. Remíza je asi spravedlivá. V prvním poločase jsme nehráli dobře, soupeř byl lepší. Byli jsme u všeho pomaleji, neměli jsme držení míče, každou třetí přihrávku jsme zkazili. V poločase jsme udělali dvě změny, posílili jsme kraje, zhustili střed a vysunuli Lafatu do útoku. Druhá půle už byla o poznání lepší, byli jsme aktivnější. Bohužel jsme opět dostali gól ze standardní situace. To by se stávat nemělo, je to o zodpovědnosti hráčů. Po utkání jsem se v kabině rozloučil, nejdřív jsem však hráčům vytknul chybu u gólu. Poděkoval jsem všem za spolupráci. Co se mnou bude dál, to je ve hvězdách. Kluby už teď vesměs trené- ry mají, chystají se na dovolenou a pak na letní přípravu.“

„Aspoň mám motivaci do další sezony,“ pousmál se Lafata, jenž se pokusí o své jedinečnosti přesvědčit nového italského kouče Andreu Stramaccioniho. „Loučil se celý realizační tým, tak jsme chtěli vyhrát i pro něj. Navíc přijelo hodně fanoušků, za což jim děkujeme. Chtěli jsme, aby měli po nepovedené sezoně aspoň na konci radost. Bohužel se to nepovedlo,“ prohodil smutně.

„Jak byla zpackaná celá sezona, tak skončilo i tohle utkání. Musíme pogratulovat Slavii k titulu a Plzni ke druhému místu. Co nás čeká dál, to nikdo z nás hráčů dole neví,“ dodal.

Sparta v Hradišti vedla, když Zahustelovu střílenou přihrávku uklidil do odkryté brány zblízka střídající Lukáš Juliš. Jako nemilosrdný zabiják si ale nepočínal. Balon se mu nejprve zamotal mezi nohama, což ho vyděsilo. „Hrozný,“ ulevil si. „Husťa to tam dal nádherně, je to jeho gól. Napoprvé jsem míč netrefil, ale naštěstí mi zůstal u pravačky a dokopl jsem to tam.“

Z výsledku a výkonu všaknadšený nebyl. „Venku nehrajeme dobře, takhle celý rok ztrácíme body. Příští sezonu s tím musíme něco udělat, takto nemůžeme konkurovat nejlepším,“ nelíbilo se mu, jak lacino přišli hosté o náskok. „Nakonec musíme být rádi za třetí místo,“ ulevil si útočník, který si přeje zůstat ve Spartě a prát se znova o místo v základu.

„Nic lepšího v Česku není,“ zdůraznil. Slovácko tentokrát svou slušnou hru proti favoritovi proměnilo v bodový zisk. Obvykle za jednu chybu platí, včera však dokázalo na Julišův gól zareagovat. Havlíkův roh zatloukl do sítě šestatřicetiletý rutinér Šumulikoski.

„Chtěli jsme hrát agresivně a dokázali jsme, že to umíme. Nebylo by spravedlivé, kdybychom prohráli. Herně jsme ale byli v některých minulých zápasech lepší,“ tvrdil záložník, jenž bohatou kariéru natáhne o další rok. O tom není pochyb. Talentovaný tým na něm pořád stojí. „Máme mladé kluky, kteří si začali věřit a ukázali, že na ligu mají. Povedlo se nám to, co jsme chtěli,“ shrnul celý ročník. Machalík a spol. budou mít učitele pořád při ruce.

