Kučerovy plány v Baníku: Co posily? Jak bude fungovat s Petrželou?

Kučera upřednostnil Baník před nabídkami Zlína i Jihlavy, ačkoli věděl, že to nebude mít jednoduché. Klub jej vybral jako náhradu za Vlastimila Petrželu, který Ostravu dovedl zpět do první ligy. Kučera tak musí dokázat, že to byl od vedení nováčka správný krok.

Rozhodně se nechce strachovat o záchranu, jeho cílem je klidný střed prvoligové tabulky. "A věřím, že po doplnění kádru a i díky tomu, řekněme, nadšení z návratu do první ligy, ten cíl splníme," řekl kouč v rozhovoru pro úterní Sport.

Doplnění kádru, právě to je Kučerovou první starostí. Baníkovskou soupisku chce rozšířit až o pět jmen, z tuzemské soutěže i zahraničí. "Mužstvo má své kvality, ale jeho doplnění je rozhodně zapotřebí. Je například zranitelné ve výškových soubojích. Hledáme pro Baník stopera, střední záložníky, levého záložníka a útočníky,“ prozradil Kučera.

Ze současných tahounů týmu by rád udržel Tomáše Mičolu, u něhož se spekuluje o možném odchodu do Olomouce. Tou největší posilou by mohl být útočník Milan Baroš (více čtěte ZDE>>>), rozjednaná jsou ale i další jména. Mezi nimi by měl figurovat například stoper Martin Šindelář z Olomouce.

„Chci, aby minimálně dva hráči, kteří přijdou, splňovali opravdu vysoká kritéria. Ostatně s takovými taky jednáme. Jsou to hráči, o něž je v lize zájem," potvrdil kouč a dodal, že majitel Baníku Václav Brabec nastavil velmi velkorysý finanční limit pro přestupy. "Se Slavií se měřit samozřejmě nemůžeme, ale pan Brabec ví, že má-li být posila kvalitní, bude taky něco stát," prozradil Kučera.

Baník má podle novopečeného trenéra velký potenciál i v odchovancích. Poukazuje hlavně na Denise Granečného, Ondřeje Šašinku a Ondřeje Chvěju, kteří nastupují za reprezentaci do 19 let.

A jak bude vůbec fungovat spolupráce s bývalým koučem Vlastimilem Petrželou, který zůstal v klubu jako poradce? To sám Kučera ještě neví. „Mám svůj realizační tým, pan Petržela je konzultantem pana Brabce. Zatím jsem s ním do kontaktu nepřišel. A na jaké bázi bude ta spolupráce s ním do budoucna fungovat, to teď nedokážu říct. Zatím jsme spolu nemluvili, ale určitě se spolu brzy sejdeme a o situaci v Baníku si popovídáme," uzavřel nový ostravský kouč.