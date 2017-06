Koučovat Boleslav budu já, říká Uhrin. Kádr vidí jako lepší než dřív ve Slavii

"Já jsem manažer mužstva, zodpovídám za vše, co se děje kolem mužstva. Martin je trenér a máme asistenta Petra Čuhela. Koučovat tým na lavičce budu já," řekl dnes Uhrin novinářům. "Martin mi dělal asistenta v Minsku, takže se známe. Když budu muset odjet na jednání či mít jiné povinnosti, povede trénink on. Ale já chci mít vše pod kontrolou," dodal. Svědík je navíc během velké části přípravy s jednadvacítkou, kde je asistentem trenéra Vítězslava Lavičky.

Uhrin odmítl srovnání s modelem, který měla Sparta za Jozefa Chovance a Martina Haška v sezoně 2011/12. "To úplně ne, protože Pepa netrénoval tolik, jako budu trénovat já. Já tu budu každý den. Jen když bych jel na nějaké jednání, tak by to vedl Martin. Chci to mít celé pod kontrolou. Tak to v zahraničí většinou funguje. Jen tady úplně není zvykem, že by trenér zodpovídal za všechno kolem mužstva," dodal bývalý kouč Temešváru, Kluže, AEL Limassol, Dinama Tbilisi, Plzně či Dinama Minsk.

Bez angažmá byl téměř rok, ale o nabídky nouzi neměl. "Když mě Boleslav poprvé olovila, tak jsem měl rozjetá jednání v cizině, i když to nakonec nedopadlo. Proto tehdy přišel Martin Svědík. Teď mě oslovili v době, kdy jsem jednal se dvěma polskými celky, ale nakonec jsem chtěl zůstat doma. Rozhodlo i to, že s panem (Josefem) Dufkem mám velmi dobré vztahy," jmenoval Uhrin šéfa mladoboleslavského klubu.

Za cíl si dává bojovat o postup do evropských pohárů. "Cílem je připravit mužstvo tak, aby hrálo o Evropu. Ať je to přes pohár či v lize. Příští sezona nebude tak slabá jako letos. To byl jeden z nejslabších ročníků, které jsem viděl. Z boje o přední příčky vypadly brzo Jablonec, Liberec, Brno. Když jsme byli předloni se Slavií pátí, tak jsme měli víc bodů, než teď stačilo Boleslavi na čtvrté místo. A to si myslím, že v nadcházející sezoně nebude. Do boje o horní příčky se zapojí Teplice, Liberec, Brno, Zlín a další," věří syn trenéra vicemistrů Evropy z roku 1996.

"Také bych si přál, aby chodilo více diváků na stadion, protože se v okolí nic jiného nehraje a Boleslav je dost velké město na to, aby zaplnilo pětitisícový stadion. Záleží na nás, jak budeme hrát, aby to bylo atraktivní. Já budu chtít, aby to z naší strany bylo bojovné a hráči do toho dali úplně všechno. Aby tam byla zarputilost za každou cenu vyhrát. To mi teď na jaře trochu chybělo," dodal.

Nechystá velké rošády v týmu

Hráčský kádr zatím nedoznal zásadních změn a ani se neplánují. Na prvním tréninku zatím chyběli reprezentanti Tomáš Přikryl a Petr Mareš, kteří se zapojí až za týden. Brankář Luděk Vejmola, Patrizio Stronati a Jakub Nečas jedou s jednadvacítkou na mistrovství Evropy.

Na vyšetření kvůli přetrvávajícím svalovým problémům byli Jan Kysela a Lukáš Magera a až od čtvrtka se do přípravy zapojí cizinci - Douglas da Silva, Golgol Mebrahtu a Vladislav Ljovin. Individuální tréninkový plán pak má kvůli zranění Ladislav Takács. A brankář Jan Šeda si může hledat angažmá. Zapojili se naopak navrátilci z hostování v nižších soutěžích a hráči z juniorky.

Když před dvěma roky Dušan Uhrin mladší přebíral fotbalisty Slavie, měl prý k dispozici kvalitativně horší kádr, než jaký má nyní v Mladé Boleslavi. Věří, že se mu povede zatraktivnit hru Středočechů a dostat fanoušky na stadion.

"Když to srovnám s tím, když jsem přišel do Slavie, tak tady je kvalita vyšší. Tam jsme museli udělat větší obměnu kádru. Tady to podle mě nebude potřeba. Přivedeme tak dva hráče. Žádné velké rošády nechystáme. Bude záležet na hráčích, co tu jsou, jaký budou mít přístup," řekl Uhrin novinářům po úvodním tréninku nové sezony. "Věřím, že tu je vysoká kvalita hráčů, jen to z nich musíme dostat. Máme na to sice jen čtyři týdny, ale věřím, že se to povede," dodal.

Tým se nyní bude připravovat v domácím prostředí. Mužstvo mimo jiné čeká turnaj v Benátkách nad Jizerou, po kterém by mělo dojít ke zúžení kádru. Tým pak 28. června odcestuje na herní soustředění do Rakouska, kde se utká s Apollonem Limassol a Rostovem, třetí soupeř se zatím hledá. Návrat je plánovaný na 7. července, tedy týden před ostrým začátkem sezony. Soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy se Mladá Boleslav dozví už v pondělí.

"Máme na přípravu jen čtyři týdny, ale věřím, že se nám povede mužstvo připravit na vstup do pohárů, což nebude nic jednoduchého," dodal Uhrin.