Kotalík: Stránský? Těžké rozhodnutí. Některé vztahy byly narušené

Nástup italského trenéra Andrey Stramaccioniho přinesl do Sparty pořádný průvan. Italský kouč si na Letnou bere vlastní realizační tým, což znamenalo ukončení spolupráce s několika stávajícími zaměstnanci. Včetně odchodu oblíbeného maséra Tomáše Stránského, který vyvolal velkou nevoli u fanoušků. "Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí," připouští v rozhovoru pro Sport generální ředitel klubu Adam Kotalík.

Ve Spartě skončil dlouholetý masér Tomáš Stránský, což vyvolalo na sociálních sítích poměrně silný ohlas. Vnímal jste to jako citlivou věc?

„Samozřejmě to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, která jsme tady ve Spartě za poslední dobu činili, protože Tomáš byl součástí týmu dlouhou dobu. Na druhou stranu nekončí jenom on, v realizačním týmu skončilo víc členů. S ním jako s jediným jsem to ale do samotného finále řešil za vedení klubu já osobně a za odvedenou práci jsem mu jednoznačně poděkoval a popřál hodně úspěchů v další práci. Věřím, že jsme se rozešli korektně, i když to ani pro jednu stranu nebylo jednoduché.“

Co o Spartě říká fakt, že v ní měl takovou pozici masér?

„Už to, že je to velké téma, že se vůbec bavíme o tom, že se ve fotbalovém klubu mění někdo na pozici maséra, je naprosto nestandardní. A ukazuje to, že ne všechno tady bylo za ta léta nastavené tak, jak by mělo. Některé vztahy uvnitř realizačního týmu byly dlouhodobě a nevratně narušené.“

Dojde v souvislosti s příchodem zahraničního trenéra ještě k nějakým dalším změnám?

„K výrazným personálním změnám nedojde. Samozřejmě s příchodem zahraničního trenéra se silnou pravomocí se trochu změní role Tomáše Požára, jehož pozornost se od záležitostí kolem A-týmu přesune především ke skautingu a komunikaci s domácími kluby.“

Jak probíhalo sestavování nového realizačního týmu?

„Trenér měl jasnou představu o tom, jak bude vypadat realizační tým, který si přivede. Budou v něm dva asistenti, trenér brankářů, dva kondiční trenéři, manažer týmu a analytik. Co se týče doplnění ze strany našich pracovníků, tam to byl výsledek nějaké vzájemné diskuse o pozicích a jejich obsazení.“

Proč budou v realizačním týmu některé pozice zdvojené?

„Zdvojený bude z logiky věci a kvůli snazší orientaci v podstatě akorát post vedoucího mužstva, kde bude společně s Řekem Leonidasem Vokolosem působit Míra Baranek. Ale jinak z důvodu dvojjazyčnosti žádná pozice zdvojená nebude. Mít dva trenéry gólmanů byl trenérův požadavek, protože ve světě to je standardní model.“

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

720p 360p REKLAMA V Čechách není trenér pro Spartu, říká Bednář. Chválí angažování Stramaccioniho • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA TOP 5 gólů Sparty v sezoně: Dočkalův dloubák i Čermákova šibenice • VIDEO iSport TV