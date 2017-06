Grygera o lákání Van Kessela do Zlína: Nebrání se, jednáme s jeho otcem

Je to na dobré cestě. Zlínský manažer Zdeněk Grygera rozjel jednání o příchodu útočníka Gina van Kessela ze Slavie. Telefonicky se spojil s jeho otcem, který mu zároveň dělá agenta. Do tří dnů by se měl sejít v Praze i se samotným hráčem.

Zlín by do útoku by klub rád angažoval rychlonožku Gina van Kessela. Rokování začala nadějně, Nizozemec se k možnosti hostování na Moravě nestaví zády, jak v rozhovoru pro deník Sport prozradil sportovní manažer Fastavu Zdeněk Grygera.

Jak jste daleko ohledně příchodu Gina van Kessela?

„Spojil jsem se s jeho otcem, který mu dělá agenta. Po víkendu se máme bavit znovu a v úterý nebo ve středu bychom se měli v Praze sejít. Doufám, že u toho bude i Gino.“

Šel by nizozemský útočník do Zlína?

„Zatím z toho mám pozitivní dojem. Nebrání se tomu. Ví, o co jde, že budeme hrát Evropskou ligu. Myslím, že zná i mě. Jeho otec mi druhý den volal dokonce sám, v jaké je to fázi. Pan Tvrdík (šéf Slavie) o tom komunikuje s naším majitelem Zdeňkem Červenkou. Tvrdí, že Slavii by se tohle řešení také zamlouvalo. Musíme to všechno propojit.“

Jaké jste měl reakce od známých na tuto akci?

„Spíš dobré. Lidé říkají, že je to zajímavá myšlenka. Samozřejmě že se objevilo i pár negativních reakcí. Že prý toho v poslední době moc nenahrál a podobně. Ale podle mě by to mohlo být vhodné řešení pro všechny tři strany.“

