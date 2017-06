Barošův návrat do Baníku? Děláme, co můžeme, ujišťuje vedení

Nabídek má na stole údajně více. Ale rozhoduje se podle všeho už jen mezi třemi možnostmi. Baník, Liberec, nebo konec kariéry. Varianta, že by setrval v Liberci, se nyní zdá být o chlup méně pravděpodobná než zbývající dvě. Ale jak vše dopadne, ví zatím jen Milan Baroš sám. Případně jeho rodina, protože o tu mu při jeho rozhodování jde především. Žije v Praze a chce jí být nablízku.

Ostravský klub dnes v Prostějově fyzickými a zdravotními testy zahájí letní přípravu pod novým trenérem Radimem Kučerou. Baroš u toho nebude, to je jisté. Ale kouč se vidiny, že bude mít Baroše v kádru, zdaleka nevzdal. Naopak. „Děláme pro to, aby přišel, vše, co se dá. Jsem přesvědčený o tom, že by nám měl hodně co dát. Kdyby tomu tak nebylo, nestáli by v Liberci tak moc o to, aby tam Milan zůstal,“ řekl Kučera.

Baroš se veřejně k věci zatím vůbec nevyjadřuje. Podle mediálních spekulací podmiňoval svůj návrat do Ostravy odchodem ekonoma Matouše Háby. Ten jediný z nynějšího vedení klubu je ještě spjat s bývalým majitelem Petrem Šafarčíkem, za jehož éry Baroš vedení klubu otevřeně kritizoval.

Václav Brabec, majitel Baníku, nechtěl tuto spekulaci nijak komentovat, nicméně se zdá, že nejlepší střelec evropského šampionátu z roku 2004 bere při rozhodování v potaz vlastní soukromí. „Myslím, že jsme udělali, co jsme mohli, rozhodnutí je teď na Milanovi,“ uvedl Brabec k věci stručně.

Ostravský klub chce útočnou sílu výrazně posílit. Bez ohledu na to, zda se Baroš do Ostravy vrátí, či ne, hodlá klub přivést do kádru ještě nejméně jednoho hrotového hráče nadprůměrných ligových kvalit.

„Máme několik tipů. Věříme, že třeba už v tomto týdnu budeme moci nějaké jméno oznámit. Opravdu nám záleží na tom, aby to byl prověřený kvalitní hráč,“ řekl trenér Kučera s tím, že nadále trvá jeho zájem získat pro staronového účastníka nejvyšší soutěže dalšího stopera. Martina Šindeláře z Olomouce už má Baník pro tento post téměř jistého, Kučera chce ovšem ještě jednoho stopera. A taky levého beka či záložníka.

„Víme, že čas běží. Pracujeme, máme své představy a nechceme z nich slevit. Několik možných přestupů je rozjednáno, věřím, že v tomto týdnu některá jednání uzavřeme,“ dodal Kučera, jehož tým se s ohledem na revitalizaci hřiště na Bazalech a nemožnost trénovat ve Vítkovicích začne připravovat v nedalekých Šilheřovicích.

