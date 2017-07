Sparta poprvé pod Stramaccionim. Kouč bez emocí, pokyny dával Kováč

První zápas má za sebou. Italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni vstoupil do pražského angažmá výhrou nad divizními Karlovy Vary 6:0. Během utkání na střídačce působil klidným dojmem, v podstatě nekomunikoval a pokyny hráčům předával asistent Radoslav Kováč. „Je to příprava, nebyl důvod nějak emociálně vystupovat,“ řekl po zápase nový trenér klubu z Letné.

Hráči pražské Sparty se po úvodních 10 dnech přípravy, kdy se s míčem příliš nepotkali, dočkali prvního přátelského utkání. S divizními Karlovy Vary neměli nejmenší problém, po celou dobu utkání kontrolovali průběh hry a početné osazenstvo na tribunách pobavili i pěknými akcemi.



Nijak zvlášť neprožíval utkání italský kouč Stramaccioni. Ten po většinu utkání bedlivě sledoval výkon svých svěřenců ze svého místa na střídačce a důkladně si psal poznámky.

„Je to příprava, šlo o první utkání. Soustředil jsem se spíš na to, jestli hráči plní pokyny a věci, které jsme po nich chtěli. Ani jsme hráče příliš taktikou nesvazovali, chtěl jsem, aby se na hřišti prezentovali takoví, jací jsou. Bylo to prostě přátelské utkání, nebyl důvod nějak emociálně vystupovat,“ vysvětlil trenér po zápase.

Janko a Plavšič musí potrénovat

Jednačtyřicetiletého odborníka z Itálie nezvedl na nohy ani hattrick kanonýrka Davida Lafaty. Kouč během zápasu nejvíce diskutoval s asistentem Radoslavem Kováčem, který jako jediný posílal hlasité instrukce na hřiště. S výkonem proti slabšímu soupeři mohl být nový realizační tým spokojený.

„Šlo o poslední den na těžkém soustředění a navíc to byl první zápas přípravného období. Jsem rád, že asi dvě základní věci a principy, které jsme během tréninků nacvičovali, hráči přenesli na hřiště,“ zhodnotil utkání šéf letenské střídačky.



Do utkání nezasáhla žádná z hvězdných posil ze zahraničí, utkání vynechal i Lukáš Vácha, který má menší zdravotní problémy, fanoušci se ale nemusí obávat.

„Vácha vynechal utkání, protože po posledním tréninku si stěžoval na bolest v koleni. Není to nic vážného, na druhou stranu jsme nechtěli riskovat. Janko a Plavšič ještě nejsou připraveni, musí pracovat, aby se mohli dostat do přátelského zápasu,“ dodal trenér.