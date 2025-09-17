Naštvaný Provod: Takové zápasy musíme zvládat. Výkon, jaký jsme chtěli, ale...
Snad poprvé měl po zápase v očích slzy. Lukáš Provod odehrál báječné utkání, na úvod Ligy mistrů dost možná jedno z nejlepších v bohaté kariéře. Připsal si dvě asistence, ale po sto minutách strhujícího boje s Bodö/Glimt musel hořce polknout remízu 2:2. „Myslím si, že už jsme dostatečně velký tým na to, abychom takové zápasy zvládali,“ ucedil slávistický motor po strhujícím finále.
V 74. minutě vymýšlí, a vzápětí i realizuje, druhý noblesní oblouček na zadní tyč. Tam skáče středeční přízrak Youssoupha Mbodji a střílí gól na 2:0. V tu chvíli to vypadá jako uklidňující trefa, všichni na stadionu si v duchu odškrtávají první překážku. Severská výzva je za námi, co by se tak ještě mohlo stát?
Stalo se. Norové využili dvou zmatků uvnitř slávistické šestnáctky a srovnali na konečných 2:2…
„Když nám ještě Jindra chytí penaltu a podrží nás, a my to nedotáhneme… Jak říkám, takto velké zápasy musíme zvládat. Cítil jsem, že první tři body v Lize mistrů jsou blízko, a teď to samozřejmě strašně mrzí,“ soukal ze sebe v rozhovoru pro televizní stanici Nova Sport 3.
Snažil se působit vyrovnaně, brát věci pouze jako sport, ale po emoční horské dráze to nešlo jen tak. „Jsem obrovsky pyšný na všechny kluky, protože pro některé, ale vlastně pro spoustu z nich, šlo o premiéru v Lize mistrů, potažmo v Evropě. Zvládli to fantasticky. Myslím, že jsme předvedli výkon, jaký jsme chtěli, ale nestačilo to,“ vyprávěl jeden z klíčových hráčů Slavie.
Závěr bude kousat šíleně dlouho. Ještě dvanáct minut před vypršením základní hrací doby vedla Slavia 2:0, aby o náskok přišla. Dva brejky, dva góly. Mezitím řada spálených tutovek domácí sestavy. V závěru šel sám na branku Ivan Schranz, muž velkých evropských momentů.
„Půlka týmu už měla ruce nad hlavou. Jo, Ivan tyhle situace přitahuje. A už nám v hodně zápasech strašně pomohl a řadu utkání rozhodl. Dneska mu to nevyšlo. Co se na to dá říct? Je to obrovská škoda. Stoprocentně jsme si zasloužili vyhrát, šancí jsme měli moc,“ vadilo Provodovi.
Byl oceněn mužem zápasu, zcela zaslouženě. I deník Sport to viděl stejně. Přesto si Provod sypal popel na hlavu. Jen těžko chápal své myšlenkové pochody před vyrovnávací brankou Bodö/Glimt. „Že mám dvě přihrávky, je pěkné. Vím, že na zadní tyči hráče vždycky máme, ale spíš mě mrzí to, co jsem udělal před druhým gólem soupeře, kdy jsem místo nahrávky vystřelil. Já jsem na hřišti od toho, abych se dobře rozhodoval, a pak udělám tohle…,“ kroutil hlavou.
Nebýt této situace, odehrál Provod takřka dokonalý zápas. Na úvod Ligy mistrů se ale vítězství nedočkal.