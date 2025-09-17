Předplatné

Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?

Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?
Slavia ztratila slibné vedení 2:0 a s Bodö jen remizovala
Slávisté sváděli mnoho osobních soubojů
Patnáct let Slavia čeká na výhru v Lize mistrů a nyní k ní měla opravdu blízko, s Bodö/Glimt nakonec jen remizovala 2:2. Youssoupha Mbodji v Edenu zažil neskutečný debut, když vsítil dvě branky, ale vybral si i horší momenty. Jak se prezentovali ostatní hráči a proč domácí nedokázali nadějné vedení udržet? Nejen to jsme probrali v tradičním Prvním dojmu hned po utkání s redaktorem Bartolomějem Černíkem.

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Anketa
Kolik získá Slavia bodů v Lize mistrů?
0-3
4-6
7-9
10 a víc
Celkově 9112 hlasů

