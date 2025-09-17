Velká komplikace na začátek, Slavia byla nadšená sama ze sebe. Mbodji mužem zápasu?
Patnáct let Slavia čeká na výhru v Lize mistrů a nyní k ní měla opravdu blízko, s Bodö/Glimt nakonec jen remizovala 2:2. Youssoupha Mbodji v Edenu zažil neskutečný debut, když vsítil dvě branky, ale vybral si i horší momenty. Jak se prezentovali ostatní hráči a proč domácí nedokázali nadějné vedení udržet? Nejen to jsme probrali v tradičním Prvním dojmu hned po utkání s redaktorem Bartolomějem Černíkem.
