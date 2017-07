Švento naskočil po půlroční pauze. Síly ještě chybí, řekl po výhře Slavie

Bylo vidět, že si návrat na trávníky chce užít. Na levém obránci, kde nahradil Pera-Egila Floa, hýřil pohybem. Snažil se být aktivní, ačkoliv si mnohokrát neporozuměl s Mickem van Burenem a jinak klidný trenér Šilhavý na něj musel až ze střídačky zařvat. „Jsem hlavně rád, že jsem si mohl otestovat koleno, v jakém stavu je po operaci. Nebolelo, tak doufám, že to tak bude až do konce přípravy,“ přeje si rodák z Ružomberoku.

Pozitivně viděl Švento také celkový dojem ze hry českého mistra. „Myslím si, že jsme předvedli dobrý výkon. Hráli jsme pěkný kombinační fotbal, dostávali jsme se do šancí, kompaktně jsme bránili a soupeře jsme prakticky k moc šancím nepustili. Výsledek 4:0 je velmi pozitivní a můžeme se od něho odrazit a čerpat dále.“

Kádr Slavie mezitím, co Švento kvůli zranění chyběl, doznal výrazného posílení. Slovenský záložník či obránce doufá, že se v kabině především utvoří výborná parta. „Je důležité, aby osobnosti zapadly do týmu dobře a abychom se dobře připravili na ostrý start, který nás čeká,“ cílil hlavně na předkolo Ligy mistrů. „Doufám, že se na to připravíme tak, abychom to zvládli,“ dodal.

Během týdne se už do tréninku zapojil Halil Altintop, posila z bundesligového Augsburgu. „Myslím, že zapadl velmi dobře, je to velký sympaťák, má už něco za sebou. Už s námi něco odtrénoval a z fotbalové stránky tam není co řešit,“ věří Švento, že se turecký záložník v české metropoli dobře aklimatizuje. Před soustředěním v Rakousku by se měl k týmu připojit také Portugalec Danny.

Účastník loňského mistrovství Evropy ve Francii se rovněž těší na start nového ročníku HET ligy. Kromě Slavie totiž zajímavě posílila také Sparta. „Jedna věc je to, kdo přijde, ale na druhé straně je to, jak bude celkově vypadat obraz hry a tabulka na konci ligy,“ přidal Švento zajímavou myšlenku.