Turecký stoper Kaya vyjde Spartu na 52 milionů. Klub zkusí najít tvůrce hry

Oficiální štempl ještě chybí, všechno je ovšem na dobré cestě. Podle informací deníku Sport by se turecký stoper Semih Kaya z Galatasaraye Istanbul mohl do konce týdne oficiálně stát další letní posilou Sparty. Letenský klub, jenž středního obránce dlouhodobě hledá, by měl na dřevo vysázet 2 miliony eur (asi 52 milionů korun).