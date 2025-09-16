Real i Arsenal na úvod LM slaví. Obří drama v Turíně, senzační otočka Karabachu
Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3. Arsenal zvítězil v Bilbau 2:0, oba soupeři se v listopadu představí na hřišti Slavie. Další protivník vršovického celku Tottenham zdolal Villarreal 1:0 po vlastním gólu, brankář vítězného celku Antonín Kinský zůstal na lavičce. Real Madrid navzdory oslabení porazil Marseille 2:1 díky dvěma penaltám Kyliana Mbappého. Juventus v přestřelce remizoval s Dortmundem 4:4, přestože prohrával o dva góly. Všechny branky padly ve druhém poločase.
Kovář inkasoval první dva góly nové sezony „milionářské“ soutěže. V deváté minutě otevřel skóre z penalty David. Za další půlhodinu El Hadj předvedl sólo přes půlku hřiště, pronikl do vápna a překonal vyběhnutého českého reprezentanta. V 81. minutě pojistil výhru nováčka soutěže Mac Allister, s koncem normální hrací doby snížil Van Bommel.
Arsenal rozhodl na San Mamés ve druhém poločase, kdy se prosadili dva střídající hráči Martinelli a Trossard. Zápas měl zvláštní nádech pro španělského trenéra hostů Artetu, který vyrůstal ve zhruba 100 kilometrů vzdáleném San Sebastianu.
Jediná trefa v duelu Tottenhamu s Villarrealem padla už ve čtvrté minutě, když si gólman Júnior srazil Bergvallův centr do vlastní branky. Dvaadvacetiletý Kinský, který do Tottenhamu přišel ze Slavie, strávil i šestý soutěžní zápas v sezoně mezi náhradníky. Úřadující vítěz Evropské ligy se na svém stadionu utká s Pražany v prosinci.
Marseille na Santiago Bernabéu poslal do vedení Weah, za Real po necelé půlhodině hry odpověděl z pokutového kopu Mbappé. Pro mistra světa z roku 2018 šlo o 56. zásah v 88. utkání Ligy mistrů, čímž vyrovnal Van Nistelrooije na sedmém místě historického pořadí nejlepších střelců soutěže. Nizozemský kanonýr na to potřeboval 73 zápasů.
Cestu domácích za obratem zkomplikoval v 72. minutě vyloučením Carvajal, přesto „Bílý balet“ naplno bodoval. V 81. minutě se k další penaltě postavil Mbappé a opět nezaváhal. Francouzský útočník tentokrát na šestém místě nejlepších kanonýrů Ligy mistrů dostihl Müllera, jenž na 57 tref potřeboval dokonce 163 duelů. Pořadí střelců vládne se 140 góly Portugalec Ronaldo.
Dortmund vedl na hřišti Juventusu dvakrát o jednu branku, poté domácím odskočil ze stavu 2:2 na 4:2. Turínské mužstvo ale v nastavení dvougólové manko smazalo, druhý zásah v utkání si připsal střídající Vlahovič a dělbu bodů zařídil Kelly.
Karabach oslavil návrat do hlavní fáze Ligy mistrů po osmi letech nečekanou výhrou 3:2 na stadionu Benfiky. V Lisabonu předvedl velký obrat, jelikož po 16 minutách prohrával už o dvě branky. Otočku ázerbájdžánského celku dokonal v 86. minutě střídající Kaščuk.
Liga mistrů se tento týden hraje ve třech dnech namísto tradičních dvou díky exkluzivnímu týdnu. Evropská a Konferenční liga začnou později. Slavia vstoupí do soutěže, kterou si zahraje po šesti letech, ve středu domácím zápasem s Bodö/Glimt.