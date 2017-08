Tři hvězdné posily Slavie spolu! Danny blízko gólu, Altintop se ukázal

Danny

Portugalec byl hodně vidět, aktivní byl až do konce zápasu. Nejčastěji se snažil rozehrávat, neúnavně se nabízel spoluhráčům a navíc zahrával nebezpečně standardní situace. Co bylo ještě důležitější, Danny se dokázal dostat také do několika zakončení.

Jenže bohužel pro Slavii přesnou mušku neměl. Jednou portugalský šikula dostal míč do sítě, ovšem nepohlídal si ofsajdové postavení, a proto gól nemohl platit. Jindy ho vychytal brankář Vašek. Celkově každopádně podal Danny velmi dobrý výkon, možná nejlepší ve Slavii.

Ruslan Rotaň

Ze tří hvězdných posil je tradičně nejméně vidět, ve středu hřiště ale odvádí poctivou práci. I na půdě Baníku neváhal a několikrát pomohl týmu v defenzivě.

Rovněž se snažil rozjíždět akce hostujícího týmu, i když volil spíše jednodušší přihrávky, tvorbu hry nechával většinou na jiných. Jednou byl nicméně blízko gólu, když zahrál krásně přímý kop, domácí brankář Vašek ale míč vyrazil.

Halil Altintop

Doteď byl z hvězdné slávistické trojice nejkritizovanější. Na půdě Baníku ovšem ukázal, že je ještě brzy na to, aby byl odepisován. Altintop byl hodně aktivní, snažil se tvořit hru a dostal se i do zakončení, byl ovšem v těžké pozici. Zkušený turecký fotbalista mimo jiné připravil slušnou pozici pro Murise Mešanoviče, ten ale míč při akrobatickém pokusu minul.

Na druhou stranu se potvrdilo, že Altintop zatím nezahrává dobře standardní situace. Brzy si je vzal na starost Danny a vedl si lépe.

