Uhrin: Někteří hráči jsou tu asi spokojení, vyvodím z toho důsledky

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Graiciar jako profesor – prostřelil Vejmolu a Liberec vede 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Propadli jsme v bojovnosti. Propadli jsme v obranné řadě, jedině Stronati hrál dobře. Jinak zbylí tři obránci? Každý překopnutý míč byl pro nás problém. Liberec si zasloužil vítězství, do všeho šel stoprocentně. My ne. Takovýmhle způsobem nemůžeme vyhrát nad nikým, ani ve druhé nebo třetí lize. Chyběla nám bojovnost, v osobních soubojích jsme propadali.“

Jak je možné, že týmu chybí bojovnost v situaci, v jaké jste?

„Asi jsou někteří hráči spokojení v Mladé Boleslavi. Budu z toho muset vyvodit nějaké důsledky, takhle to dál nejde. Jednou hrajeme dobře v obraně, podruhé hraje ta samá lajna a má obrovské problémy. Musím se zamyslet nad tím, že výkonnost u některých hráčů je hodně kolísavá.“

720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Havelka zasadil rozhodující úder – 3:0 pro Liberec • VIDEO isportTV

Máte nějaký recept, jak tým probrat?

„Musíme ho probrat, máme těžký zápas na Slavii a pak je reprezentační pauza. Musíme se dát dohromady. Teď vám nemůžu říct, co se s tím udělá, ale není to o trénování. Je to v hlavách hráčů. Jak říkám, asi u některých může panovat velká spokojenost.“

Sezonu jste v předkolech Evropské ligy začali relativně dobře v ofenzivě, teď góly nedáváte. Co se změnilo?

„Zranili se dva hráči (Jan Chramosta, Golgol Mebrahtu – pozn. aut.), pořád jsme měnili sestavu v útočné fázi. Teď nám navíc vypadl Matějovský, který hrál předtím velice dobře po celou dobu, co jsem ho stavěl. Je to jeden z našich klíčových hráčů. Musím však říct, že Magera bojuje víc než mladší hráči. Takže se nad tím musím zamyslet, pořádně se na to podívat. Samozřejmě z toho budu vyvozovat důsledky.“