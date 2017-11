Trenérův syn vystřelil bod šajtlí. Na tréninku si říkám Rosa, smál se Hašek

"Snažím se to trénovat a mám šajtli rád. Ze srandy občas před klukama na tréninku říkám, že jsem Rosa. On je to pro mě šajtlový vzor. Pravačku nemám silnou, tak hledám náhradní řešení a to je právě tenhle kop," řekl Hašek novinářům.

V 68. minutě tímto kopem překvapil olomouckého gólmana Miloše Buchtu. "Šajtle na přední tyč byla chtěná, ale mělo to být víc za tyč. Takhle to asi nebylo úplně nechytatelné, ale brankář asi nečekal střelu, protože jsem měl míč mezi nohama a on neudělal takový ten poskok, co gólmani před střelou dělají. Pak to měl těžké," řekl Hašek ke své čtvrté ligové brance a druhé v této sezoně.

Bohemians mohli srovnat už v závěru první půle, ale Jevgenij Kabajev neproměnil penaltu. "Byl to divný pocit, protože jsme nedali penaltu, sudí hned odpískal poločas a šli jsme do kabin. Tam jsme Kabu chtěli zklidnit, aby si z toho nic nedělal. Ve druhé půli hrál lépe než předtím," řekl Hašek, který byl rovněž určen na penalty. "Kabajev také penalty umí kopat, tak jsem ho nechal. Já ji nedal v poháru, tak se teď na ně necpu," dodal.

Z týmu prý dnes cítil velkou sílu, proto i za stavu 0:1 nepochyboval, že Bohemians budou bodovat. "Vždy jdete do zápasu s cílem vyhrát, ale někdy necítíte z týmu tu sílu, že to půjde a pochybujete. Ale dnes jsem cítil od začátku, že to Olomouc bude mít hrozně těžké. Cítil jsem z týmu ohromnou sílu. Byl to přesně ten zápas, kdy jsem do posledních vteřin věřil, že to otočíme," řekl Hašek.

Gólem potěšil i svého otce a zároveň trenéra Bohemians Martina Haška staršího, pro kterého šlo o prestižní zápas. Olomouc totiž vede jeho kamarád a bývalý spolupracovník ze Sparty Václav Jílek.

Bohemians počtvrté za sebou neprohráli, s Olomoucí remizovali 1:1. Bod ale mohl být pro tým z Ďolíčku málo, protože ve druhém poločase hosty výrazně zatlačil. Jevgenij Kabajev navíc neproměnil penaltu. Sigma se dočasně posunula o bod před Slavii na druhé místo tabulky.

"S Vencou Jílkem jsem spolupracoval ve Spartě každý den. Byli jsme spolu půl roku 24 hodin denně. Já ho považuji za českého top trenéra. Vnímal jsem, že je mezi námi trochu souboj," připustil Hašek, že se chtěl před kamarádem vytáhnout.

Proto ho potěšilo, jaký výkon jeho svěřenci předvedli zejména ve druhé půli. "Na to, jaký předvedli kluci ve druhé půli výkon, bych použil slovo skvělý. Našli v sobě sílu a charakter, že utkání málem otočili. To je pro trenéra velmi potěšující," řekl Hašek. "S výkonem jsem rozhodně spokojený. I s bodem, i když jen částečně, protože jsem cítil, že máme na tři. Ale zase chci být pokorný," dodal.

Radost měl i z toho, že "kotel" fanoušků Bohemians po utkání vyvolával jméno jeho syna. "Když kotel křičí 'Martin Hašek', je to jen dobře. Jsem rád, když vyvolávají syna. A když by vyvolávali mě, také by mi to nevadilo. Lepší, než když křičí 'Hašek ven', což už jsem v kariéře také zažil," dodal osmačtyřicetiletý kouč, který musel v roce 2012 skončit ve Spartě.