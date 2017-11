Město Olomouc koupí od Sigmy stadion. Chce stabilizovat situaci klubu

Olomoucké zastupitelstvo dnes schválilo záměr koupit od prvoligového fotbalového klubu SK Sigma Olomouc Andrův stadion. Klub si stadion ležící nedaleko centra města cení na 186 milionů korun, radnice bude ale ještě o ceně a podmínkách prodeje jednat. Návrh kupní smlouvy by měl být hotový do 19. prosince, kdy je termín dalšího jednání zastupitelstva.

Pokud se město stane majitelem stadionu, bude podle primátora Antonína Staňka (ČSSD) celá sportovní infrastruktura sloužit sportu bez ohledu na vývoj ve fotbalové Sigmě. "Záměrem je zajistit majetkově sportovní infrastrukturu a naopak se odstřihnout od provozování sportovního klubu. Tento záměr je v souladu s doporučením poradenské společnosti Grant Thornton," zdůvodnil Staněk plánovaný nákup Androva stadionu.

Kupní cenu za Andrův stadion má město splácet postupně. Z předkládací zprávy pro zastupitele vyplývá, že v případě schválení nákupu stadionu by město mělo fotbalovému klubu zaplatit prvních sedm milionů korun do konce letošního roku. Splácení kupní ceny by pak bylo rozloženo na 12 let. Pokud by se radnici ještě podařilo snížit kupní cenu například o pětinu na 148,5 milionu, tak by roční splátka bez započtení úroku činila 11 až 12 milionů.

Město by v příštích letech za správu a provoz Androva stadionu mělo ročně platit další 4,4 milionu korun, jelikož plánované nájemné od klubu 2,4 milionu korun nepokryje celkové provozní náklady stadionu, které činí 7,8 milionu za rok.

Chystaný prodej Androva stadionu městu je součástí složité transakce, která má stabilizovat ekonomickou situaci fotbalového klubu, jenž se v předchozích letech potýkal s vysokými ztrátami v hospodaření a desetimilionovými dluhy. Oddělit sportovní část klubu od fotbalové infrastruktury doporučila poradenská firma Grant Thornton.

Hospodaření fotbalové Sigmy bylo v několika předchozích letech ztrátové. V účetním roce 2015/16 klub vykázal ztrátu 25,7 milionu korun a akcionářům kvůli půjčkám na provoz dlužil 71 milionů. Na konci účetního roku 2014/15 měl klub z předchozího období nahromaděnou ztrátu 98 milionů. Výsledky roku 2016/17 zatím nebyly zveřejněny.

Sigmu se ale letos podařilo oddlužit. Podnikatel Josef Lébr po 20 letech prodal za symbolickou cenu třetinový podíl spolku SK Sigma Olomouc MŽ. Klub mu výměnou za to vrátí zhruba šedesátimilionovou půjčku. Peníze SK Sigma Olomouc inkasovala z prodeje pozemku pod hřištěm s umělou trávou.

Vedení klubu nyní jedná s investory o kapitálovém vstupu. Jedna z tribun Androva stadionu má být na město převedena výměnou za jeho třetinový podíl v klubu. Radnice si ve společnosti SK Sigma Olomouc chce v budoucnu ponechat symbolickou jednu akcii.