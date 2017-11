Pro Liberec ztráta, pro Slavii terno. Nezmar je ten správný, věří Štajner

Potkali se minulý týden, tak si kamarádsky pokecali. Bývalí spoluhráči Jiří Štajner a Jan Nezmar samozřejmě nemohli nemluvit i o tom, co se děje kolem současného sportovního ředitele Slovanu. „Pro Liberec to bude obrovská ztráta,“ říká 41letý bývalý útočník Hannoveru o chystaném přechodu Nezmara ze severu Čech do Edenu.

Jiří, ve čtvrtek proběhne tisková konference, na níž vedení Slavie dost možná představí...

(skočí do řeči) „Nezmiče.“

Asi jo. Takže víte? Sledujete?

„Sleduju, samozřejmě. Já se s Honzou bavil minulý týden, potkali jsme se na nějakém fotbale, tak jsme se chvilku pobavili.“

A Jan se vám svěřil?

„No... (smích) Bavili jsme se normálně, tak jsem se ho pak i ptal, co a jak, a on na to, že by do té Slavie měl jít. Ale že to ještě není hotové.“

Ve Sportu se snažíme rozebrat jeho případný přínos pro Slavii. Jak jeho práci vnímáte vy?

„Myslím si, že v Liberci odvádí výbornou práci, je to vidět i na výsledcích, které teď mužstvo má. Víceméně mu každý půlrok nebo rok odcházejí hráči a musí se tvořit nové mužstvo. A v těch pidipodmínkách, které v tuhle chvíli Liberec má, dokážou s trenérem Trpišovským a celým realizačním týmem vytvořit vždycky dobré konkurenceschopné mužstvo z mladých kluků a i z nějakých starších, když je tam vezmou. Pro Liberec to bude obrovská ztráta a jsem zvědavý, jak se s tím klub do budoucna vyrovná. A kdyby měl odejít třeba i trenér Trpišovský, byla by to opravdu velká rána.“

Když jsem se v Kataru bavil s kapitánem Slovanu Vladimírem Coufalem, říkal mi v téhle souvislosti, že má o klub dokonce obrovský strach...

„Takhle, určité obavy tady určitě jsou, strach si myslím, že snad ne. Ale je to oprávněné, protože Honza Nezmar v Liberci všechno nějak řídil, a i když má pan Karl (Ludvík, majitel Slovanu) svoji hlavu, většina práce jde za Honzou.“

Vy jste ho poznal už kdysi na hřišti. Měl na to vždycky hlavu?

„Má vysokou školu ekonomickou, pan Karl si ho díky tomu vzal k sobě s tím, že to Honza bude řídit. Dával to tady do kupy nějaké čtyři roky a byla to výborná práce, zaslouží si odejít někam výš, kde nebude mít tak svázané ruce, jako měl tady.“

Bude to pro Slavii terno?

„Samozřejmě. Slavia je finančně silná v tuhle chvíli, navíc nějaký kádr už tam je, a když k tomu připočítám Honzovu preciznost, jak pracuje, tak na to další posilování, v němž Slavia bude chtít být určitě nějak činná, je Honza ten správný.“

Říkal jste, že Ludvík Karl má občas svoji hlavu. Jak jste to myslel?

„Nebyl jsem úplně u těch jednání, ale co vím, tak když pan Karl chce nějakého hráče, tak přes to nejede vlak. Prostě si to prosadí, i když to nezapadá do koncepce, a nikdy proti tomu nemůžete nic říct. Ale na druhou stranu je to šéfovo svaté právo.“

To by ho ale teoreticky mohlo potkat i u Jaroslava Tvrdíka, ne?

„Může, teoreticky může. Ale myslím si, že právě proto se ta jednání táhla tak dlouho, protože Honza chce jít do Slavie s tím, aby to řídil on a ostatní mu do toho nekecali.“