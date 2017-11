Šest kapitánů Sparty: Lafata vyklízí scénu, kouč chtěl pásku pro Čecha

David Lafata

10 zápasů - Bohemians, Mladá Boleslav, Liberec, Slovácko, Zbrojovka Brno, Karviná, Teplice, Dukla, Plzeň, Ostrava (MOL Cup)

David Lafata odehrál 400. utkání v lize, převzal cenu za 200 ligových gólů • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Lídr a hlavní šutér týmu posledních let nemá pod italským koučem na růžích ustláno. Zkušený forvard i přesto oblékl na Letné pásku nejčastěji, přesně v deseti případech. Posledním zápasem, kdy kráčel na hřiště jako první, byl prohraný MOL Cup s Baníkem Ostrava (2:3 po penaltách). V následujících ligových duelech s Ostravou (3:2) a Zlínem (2:2) se sparťanský kapitán ani nevešel do nominace na utkání, do pátečního střetnutí s Jihlavou šel jako náhradník na posledních deset minut. Lafatova pozice slábne a s páskou se pomalu loučí. "Plán je takový, že budou hrát jiní a David nám může v některých případech vypomoci. Zřejmě je to jeho poslední rok ve Spartě a klub za něj musí najít adekvátní náhradu do budoucna," prohlásil trenér Stramaccioni v rozhovoru po utkání s Jihlavou. »