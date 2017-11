Boleslav bez Uhrina. Kouč skončil v nemocnici, pro hráče to byl šok

Co se Uhrinovi stalo? „Měl respirační problémy, v pátek ráno musel do nemocnice, dostal antibiotika a lékař mu nařídil sedmidenní klid. Další podrobnosti se dozvíme v nejbližších dnech,“ informoval tiskový mluvčí středočeského klubu Jiří Koros.

Mladá Boleslav bez svého tradičního šéfa lavičky utkání na Julisce vůbec nezvládla, prohrála 1:4, když už v úvodních šesti minutách dvakrát inkasovala. „Myslel jsem si, že nás to ještě víc stmelí. Na nic se ale nechci vymlouvat, vůbec jsme nezvládli začátek,“ povzdechl si Petr Čuhel, který zaskočil jako hlavní kouč na boleslavské lavičce.

Boleslavští odmítali, že by je nepříjemná lapálie kolem jejich trenéra ovlivnila. „Je to jiné, ale ne nezvyklé. Nesváděl bych na to. Přeju si, aby byl Dušan co nejrychleji zdravý,“ poznamenal Čuhel. „Vše probíhalo stejně. Asistenti spolupracují, vědí co a jak. Myslím, že nás to neovlivnilo. Nevím jak ostatní, ale já to v hlavě neměl,“ líčil boleslavský útočník Tomáš Přikryl.

„Dozvěděli jsme se to v pátek ráno, šok to byl. Pořádně nevíme, co se stalo, snad ho odvezla záchranka. Trenéři nám to ani moc nechtěli říkat, aby nám zbytečně nezatěžovali hlavu,“ popisoval Přikryl. „Vůbec bych se na to nechtěl vymlouvat,“ dodal autor jediného boleslavského gólu.