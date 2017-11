Plzni scházeli hráči. Vrba postrádal křídla i Krmenčíka, nedohrál Řezník

Náročný program Viktorie Plzeň si žádá své oběti. Vrbovi po reprezentační pauze vypadl z kádru nejlepší kanonýr Michael Krmečník, kvůli pochroumanému kotníku vynechal už tři zápasy. Stejnou dobu je kvůli totožnému problému mimo hru i krajní záložník Martin Zeman. Problémy se stehenním svalem zase nepouští do hry Václava Pilaře.

Plzeň šla i kvůli těmto absencím do zápasu v Teplicích s těmi, co oddřeli těžkou čtvrteční bitvu o postup ze základní skupiny Evropské ligy proti FCSB. Změnila se pouze dvě jména – v brance začal Matúš Kozáčik místo Aleše Hrušky, na hrot si místo Jakuba Řezníčka stoupl Marek Bakoš.

„Je velmi pravděpodobné, že ano,“ odpověděl Vrba na otázku, zda by po náročném čtvrtku za zdravotně příznivých okolností udělal v sestavě pro nedělní zápas v Teplicích víc změn.

V chladném odpoledni na severu Čech mu navíc přibyl další problém. Ve 23. minutě po souboji s Janem Rezkem zůstal na zemi Radim Řezník, z tepláků a čepice musel do dresu Milan Havel. ¨

<p><span id="docs-internal-guid-b42c8a92-f920-d3f6-3afc-04d16fd41026"><span>Plzeňská série vítězných zápasů v řadě skončila na čísle 16 – v součtu s minulou sezonou. V Teplicích Viktoria uhrála remízu 0:0 v zápase, v němž diváci mnoho vyložených šancí neviděli. Hrálo se hlavně ve středu hřiště, do koncovky se oba týmy dostávaly jen těžko. Domácí v tomto ročníku ještě doma neprohráli.</span></span></p>

„Je to těžké. Chcete po mně odpověď ve chvíli, kdy jsem ještě neviděl rentgeny. Zatím to vypadá tak, že by nemuselo jít o nic vážného, ale to se může přes noc změnit,“ popsal trenér Vrba zdravotní stav krajního obránce.

Viktoria měla mezi zápasy jen dva dny pauzy, na hráčích se náročný program projevil. „Na některých klucích jsem asi od 70. minuty viděl, že jak se hrálo nahoru dolů, tak jsme někdy nestíhali,“ přiznal kapitán Roman Hubník. „Měli jsme v nohách těžký zápas, ale jestli to bylo vidět… Myslím, že ne, klobouk dolů před těmi, co hráli i ve čtvrtek, opět podali stoprocentní výkon až do konce,“ ocenil své parťáky střídající Milan Havel.

Trenér Vrba poslal v Teplicích do hry ještě Jakuba Řezníčka (65. za Bakoše) a Aleše Čermáka (84. za Koláře). Čerstvé síly ale chyběly především na křídlech, která jsou pro plzeňskou ofenzivu naprosto zásadní.

Jan Kopic i Milan Petržela odehráli slušné partie, ale v závěru už bylo znát, že by se na útočné manévry hodila odpočatější krev. Právě tím, že do hry chodil například Martin Zeman, vyhrála Plzeň několik předchozích zápasů. Jenže on, případně i Václav Pilař, nebyli k dispozici. Jana Kovaříka, který se vrací po operaci, nakonec Vrba v Teplicích nevyužil.

Dobrou zprávou pro českého lídra je, že se nejedná o dlouhodobé marody. „Je pravděpodobné, že někteří budou proti Jablonci (sobota 19.00) k dispozici,“ upřesnil Vrba.

Sám dobře ví, že především Michael Krmenčík, autor 14 gólů v 18 zápasech, se mu bude hodit. Stejně jako hráči na křídla, kteří zvládnou rozhýbat hru i v jejím průběhu jako střídající z lavičky.