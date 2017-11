Svoboda v TIKI TAKA: Po podzimu uděláme ve Spartě určité opatření

Čas pro Rosického! Legendární záložník nastupuje do utkání proti Olomouci • Barbora Reichová (Sport)

Co se bude dít ve fotbalové Spartě po konci podzimní části Het ligy? Místopředseda představenstva letenského klubu Dušan Svoboda prozradil den po porážce 0:1 v Olomouci v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport, že vedení klubu bude na slabé výkony reagovat.

V médiích se objevují možná trenérská jména, která by mohla nahradit současného kouče Sparty Andrea Stramaccioniho. Spekulovalo se například o Chorvatovi Slavenu Biličovi. „Nevím, co k tomu říct. Sleduji média, zaslechl jsem mimojiné také jméno Carla Ancelottiho... Je evidentní, že máme za sebou neúspěšnou podzimní sezonu a nemá smysl říkat něco jiného,“ řekl Dušan Svoboda a nastínil, co se bude na Letné dít v nejbližších dnech.

„Situaci budeme po 16. kole v klubu řešit a určitě uděláme nějaké opatření a kroky. Bavit se o konkrétních jménech, to po mně teď nechtějte,“ odmítl.

Odchovanec Sparty Jan Rajnoch ve studiu rovnou navrhl řešení, jak tým z Letné opět pozvednout. Inspirovat by se ve Spartě prý mohli u Slavie. Tedy přivést bývalého zkušeného hráče, který se osvědčil jako funkcionář. „Když už se Slavie vydala cestou Jana Nezmara, jako sportovního ředitele, tak můj názor je, že by do Sparty měl přijít Zdeněk Grygera,“ doporučil Rajnoch současného zlínského manažera.

Sparta je před posledním podzimním kolem na pátém místě s osmibodovou ztrátou na druhou Olomouc, ještě o 10 bodů je vyšší manko na vedoucí Plzeň. Už v předkole vypadla v Evropské lize, z domácího poháru ji vyřadil Baník Ostrava.

