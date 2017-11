Ztráta Plzně? Chtěli jsme toho využít, teď je to ještě horší, smutní Zmrhal

Záložník Jaromír Zmrhal v dnešní dohrávce 15. kola v Jablonci potvrdil aktuální střeleckou formu a vedoucím gólem navázal na dvě branky z minulého ligového utkání s Duklou. Svou trefu by ale tentokrát rád vyměnil za to, kdyby fotbalisté Slavie místo remízy 1:1 na severu Čech zvítězili. Reprezentačního středopolaře mrzelo, že Pražané nevyužili zaváhání vedoucí Plzně a dál na ni ztrácejí hrozivých 14 bodů.

"Samozřejmě jsme o tom věděli, chtěli jsme se trochu dotáhnout. Chtěli jsme se udržet i za tou Olomoucí o jeden bod. Teď už to ani o ten jeden bod není, je to teď pro nás určitě horší," řekl novinářům Zmrhal.

V 32. minutě otevřel skóre po centru od Miroslava Stocha a zdálo se, že Pražané kráčejí za výhrou. "Nevím, jestli mě Miňo viděl. Ale byl to dobrý balon, já jsem tam na to čekal. Musel jsem se trošku hnout dozadu a položit se do toho, ale centr dobrý," ocenil Zmrhal.

Gólem potvrdil zlepšenou formu. V minulém kole se dvakrát trefil proti Dukle a ve čtvrtek asistencí přispěl k výhře 2:0 v Evropské lize na hřišti Maccabi Tel Aviv. "Z osobního hlediska sice dobré, dneska bych ale ten gól vyměnil za tři body," podotkl Zmrhal.

720p 360p REKLAMA Jablonec - Slavia: Do Stochova centru se položil Zmrhal a Slavia vede 1:0 • VIDEO iSportTV

Jeho tým během úvodní hodiny v Jablonci diktoval tempo, ale pak dostal gól na 1:1 a závěr dohrával v křeči. "Mrzí nás to hodně. Chtěli jsme dnes vyhrát, nechtěli jsme, aby to skončilo takhle. Bohužel jsme nezvládli druhý poločas. Nehráli jsme jako ten první, měli jsme víc ztrát a nechali jsme chodit Jablonec do brejků, z čehož jsme i dostali vyrovnávací gól," poznamenal Zmrhal.

Nedovedl pochopit, proč Slavia najednou přestala hrát. "Říkali jsme si v kabině, že bychom chtěli druhou půlku nastoupit stejně jako do začátku zápasu a přidat nějaký gól. To se bohužel vůbec nepovedlo. Nevím, jestli jsme si mysleli, že už je rozhodnuto, že se už nemůže nic stát. Začali jsme hrát trochu laxně, nevím, jestli jsme měli v hlavách, že už je to jasná výhra. Vymstilo se nám to, dostali jsme gól z našeho útočného rohu. A pak už jsme se k ničemu nedostali," doplnil čtyřiadvacetiletý záložník.

Jeho tým z osmi venkovních zápasů v této ligové sezoně vyhrál jen dva a hlavně kvůli tomu se mu obhajoba titulu rozplývá. "Netuším, čím to je. Asi se nám hraje doma líp. Musíme to zlomit a hrát venku stejně," dodal Zmrhal.