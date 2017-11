Cipro o Slavii: Pokuty jsou ošemetné. Kdysi mi úplně rozklížily kabinu

Nezvládnuté zápasy s Libercem (1:2), v Plzni (0:1) a naposledy v Jablonci (1:1) rozdmýchaly ve vedení Slavie rozčarování a na mužstvo dopadnou sankce. Bývalý slávistický trenér František Cipro není jejich milovníkem a vzpomíná, jak mu podobný krok rozhasil kabinu.

Nezdá se vám, že Slavia o dost ztratila šmrnc, který měla v minulé sezoně?

„Zcela upřímně, jejich herní projev je teď daleko horší, než byl. Čím to je? Nevím. Neproměňují šance, a to hodně, to se dřív nestávalo. Šancí si přitom vytváří dost. Vezměte si zápas s Libercem, kdy se mluvilo o nějaké geniální taktice a podobně, ale Slavia měla v první půli tři čtyři vyložené šance. Kdyby je proměnila, zápas by vypadal úplně jinak. Takhle je to docela pravidelné.“

Stejně jako ztráty na venkovních hřištích. Kde vidíte příčinu?

„To nevím, to by člověk musel být u mužstva. Z dálky něco hodnotit mi nepřísluší. Ale někteří hráči, od kterých se očekávalo hodně, hlavně ti nově příchozí, podle mého nesplňují to, co se od nich očekávalo.“

720p 360p <p>Fotbalisté pražské Slavie jen remizovali v dohrávce 15. ligového kola 1:1 v Jablonci a nevyužili šanci mírně stáhnout náskok vedoucí Plzně. Obhájce titulu z třetího místa v tabulce dál ztrácí na Viktorii 14 bodů, na druhou Olomouc má tříbodové manko. Červenobílé poslal v 32. minutě do vedení Jaromír Zmrhal, ale v 64. minutě srovnal Ondřej Mihálik. Jablonec napravil minulou porážku v Karviné a zůstal v tabulce sedmý.</p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Hosté ztrácí na Olomouc tři body • VIDEO iSportTV

Máte na mysli například Halila Altintopa?

„Třeba. Nebo Danny. Stoch taky není moc produktivní. Jsou to hráči, kteří jsou královsky placení. Podle mého názoru to není to pravé ořechové.“

Po remíze v Jablonci má mužstvo dostat pokuty. Jak se na tento krok díváte?

„Na to má každý jiný názor. Já tohle nikdy nedělal rád. Pokuty jsou ošemetné téma. My jsme to udělali jednou. V sezoně 1999/2000 jsme prohráli na Viktorce Žižkov a byl z toho taky takový poprask. Pokuty pak přinesly do kabiny takový stav, že jsme přišli o titul. Sparta nás v závěru předehnala, v kabině se to po pokutách úplně rozklížilo. Musím ale přiznat, že byly docela velké. Nejsem jejich milovník, ale každý na to může mít svůj názor.“

Řeší se i pozice trenéra Jaroslava Šilhavého. Je on správný trenér pro současnou Slavii?

„Najednou jsou tu velké oči. Vezměte si dva tři roky zpátky, kde slávisté byli. Mají titul, pořád jsou čerství mistři. Hrají v evropských pohárech a doufám, že je budou hrát i na jaře. A v lize bojují o druhé místo, tedy i o kvalifikaci Ligy mistrů. Co chtít víc? Kdo si myslel, že když přijdou čínští majitelé a že pak Slavia bude za dva roky na úrovni Realu Madrid, tak to je nesmysl. Nevidím to tak černě. Slavia je klub stejně jako Sparta, kde to není jednoduché. I když je Plzeň nahoře, Liberec tam svého času taky byl, tak ve Spartě a Slavii je to jiné. Jsou tam jiné stresy, všechno se měří jinýma očima. Když nejste první a nejste v pohárech, je to špatně. Myslím, že i Honza za Nezmar tohle brzy pozná na vlastní kůži. Že ve Slavii je to něco jiného než v Liberci. Tak to prostě je a kdo to nezažil, nemůže o tom z trenérů a funkcionářů mluvit.“