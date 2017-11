Druhá bude Slavia, Nezmar to zklidní, tuší Rajnoch. Olomouci přeje úspěch

Olomouc? Jaro herně zvládne, bodově ne. Slavia? Bude mít stabilnější výkonnost. Liberec? Bez Jana Nezmara to pro něj bude složitější. Sparta? Je na čase, aby našla svou pravou herní tvář. To jsou názory bývalého reprezentanta Jana Rajnocha o týmech, které bojují v lize o druhé místo.

Video k článku 720p 360p <p>Fotbalisté pražské Slavie jen remizovali v dohrávce 15. ligového kola 1:1 v Jablonci a nevyužili šanci mírně stáhnout náskok vedoucí Plzně. Obhájce titulu z třetího místa v tabulce dál ztrácí na Viktorii 14 bodů, na druhou Olomouc má tříbodové manko. Červenobílé poslal v 32. minutě do vedení Jaromír Zmrhal, ale v 64. minutě srovnal Ondřej Mihálik. Jablonec napravil minulou porážku v Karviné a zůstal v tabulce sedmý.</p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Hosté ztrácí na Olomouc tři body VŠECHNA VIDEA ZDE

Kdo podle vás skončí v lize na druhém místě?

„Myslím, že Slavia. Má nejvíc zkušeností, široký kádr, příchod Jana Nezmara tam určitě během zimní přestávky zklidní situaci. Nebudeme říkat, že má nejlepší formu, ale má nejzkušenější hráče. Plzeň už to zvládne, Slavia skončí druhá, to je můj aktuální tip.“

Teď je druhá Olomouc. Myslíte si, že je schopná na jaře udržet formu, kterou momentálně má?

„Myslím, že herní formu dokáže udržet, ale už nebude tak vyhrávat třeba ve venkovních zápasech, protože soupeři se na ni úplně jinak nachystají. Nemyslím si, že by Olomouc ztratila koncentraci, ale už to nebude taková euforie jako teď na podzim. Ale přál bych jim úspěch, protože momentálně u nás hrají společně s Plzní asi nejlepší fotbal. Myslím, že herně to zvládnou, ale bodově ne.“

720p 360p <p dir="ltr"><span>Olomouc po devatenácti letech dokázala v lize na svém stadionu porazit Spartu. Hanáci vyhráli 1:0 díky gólu Martina Sladkého a snížili náskok Plzně na čele tabulky na jedenáct bodů. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:0. Hosté znovu ztratili, rozhodl Sladký • VIDEO iSport TV

Navíc v zimě bude Olomouc odolávat nabídkám za své hráče.

„Chápu situaci Olomouce, že potřebuje peníze, prodat hráče. Byla by však obrovská škoda to dělat teď v zimě. Asi bych ten tým nechal dohrát do léta a pak se uvidí. Myslím, že to tak i dopadne, i když nevím, co vedení Olomouce zamýšlí. Občas je nečitelné.“

Bude Slavia na jaře dominantnější a bude víc zvládat zápasy venku?

„Je pravda, že zápasů venku ztratila dost, přestože tam umí hrát dobře. Nedaří se jí tam ale rozhodovat. Kádr dá přes zimu ještě víc dohromady, nemyslím si, že by se dělala nějaká velká čistka. I když pár odchodů bude muset přijít. Tým je víceméně konsolidovaný, nachází svou herní tvář, a když to během zimní přípravy Slavia vypiluje, řekl bych, že na jaře bude její výkonnost stabilnější.“

Jak může Slavii pomoct příchod Jana Nezmara do vedení? A jak ovlivní jeho odchod Liberec?

„Jak jsem říkal, Honza Nezmar by mohl ve Slavii uklidnit situaci kolem trenéra, dění v kabině. Nemyslím si, že do toho bude zasahovat nějakými zběsilými vstupy, to není jeho styl. Myslím, že si počká, vytipuje hráče, které pak přivede v dalším období. Co se týče Liberce, zásah to bude. Honza tam byl pro všechny srdeční záležitostí, je to, jako kdyby jim utekla manželka. Bude to pro ně složitější.“

720p 360p <p>Fotbalisté pražské Slavie jen remizovali v dohrávce 15. ligového kola 1:1 v Jablonci a nevyužili šanci mírně stáhnout náskok vedoucí Plzně. Obhájce titulu z třetího místa v tabulce dál ztrácí na Viktorii 14 bodů, na druhou Olomouc má tříbodové manko. Červenobílé poslal v 32. minutě do vedení Jaromír Zmrhal, ale v 64. minutě srovnal Ondřej Mihálik. Jablonec napravil minulou porážku v Karviné a zůstal v tabulce sedmý.</p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Hosté ztrácí na Olomouc tři body • VIDEO iSportTV

Ustojí Liberec jeho odchod?

„Četl jsem názor, že by roli sportovního ředitele mohl převzít trenér Trpišovský, což si myslím, že je docela slušná varianta. Že by tam nevcházela nějaká nová osoba. Jindřicha Trpišovského je stejná jako Honzy Nezmara, navazovalo by to. Mančaft je tam kvalitní. Pokud se tam v zimě nebudou dít kotrmelce, výkonnost jim zůstane.“

Má ještě Sparta šanci na druhou příčku? Na Olomouc ztrácí sedm bodů.

„Myslím, že šance pro Spartu je pořád velká. Uvidíme, co se tam během zimní přestávky stane, jestli se zúží kádr, jestli se změní trenér, nebo jestli se změní něco jiného. Myslím, že je důležité, aby na Letné kádr konsolidovali, ať už se současným trenérem, nebo jiným, a konečně našli svou pravou herní tvář, což občas žádá čas. Spartu v žádném případě nevyřazuji z boje o druhé místo, ale momentálně na něj tipuju Slavii."