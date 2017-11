Opava otočila drama s Hradcem a poskočila do čela, Příbram přeskočila Pardubice

Fotbalisté Příbrami v 15. kole druhé ligy vyhráli 2:1 na hřišti Pardubic. O zisku tří bodů rozhodli až ve druhé minutě nastaveného času díky stoperovi Marku Kodrovi. Příbram se tak po osmé výhře v sezoně vyhoupla v tabulce na čtvrté místo právě před dnešního soupeře. Opava otočila drama s Hradcem a minimálně na chvíli se posunula do čela tabulky.

Pardubice měly první velkou šanci, ale Ladru vychytal brankář Boháč. Naopak v 17. minutě si ve vápně zpracoval míč Grajciar a tvrdou střelou pod břevno poslal Příbram do vedení.

To hosté drželi až do 84. minuty, než míč proletěl vápnem až na Mužíka, který srovnal. Jenže v nastavení rozehrála Příbram rohový kop, centr do malého vápna doletěl ke Kodrovi a mladý stoper hlavou zařídil cenné vítězství.

Ve svém posledním podzimním duelu otočila Opava zápas s Hradcem Králové a po výhře 3:2 se ujala vedení v tabulce. Do konce podzimu ji však mohou sesadit Třinec a České Budějovice, které ztrácejí dva respektive čtyři body a oba týmy mají dvě utkání k dobru.

Opava doma dvakrát prohrávala. Hradec se prosadil poté, co Pázler dorazil vlastní neúspěšnou penaltu. Jurečka ve druhé půli srovnal, ale Vlkanova rychle vrátil hostům vedení. Závěr však patřil Opavě.

Po Kayambově průniku srovnal Smola, který chvíli poté přihrál Puškáčovi a střídající útočník zařídil důležité vítězství. "Moc jsme ho potřebovali, abychom měli přes zimu klid," řekl Puškáč v České televizi.

15. kolo druhé fotbalové ligy:

Pardubice - Příbram 1:2 (0:1)

Branky: 84. Mužík - 17. Grajciar, 90.+2 Kodr. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Šimáček. ŽK: Jeřábek, Křapka, Ladra - Skácel. Diváci: 1180.

Opava - Hradec Králové 3:2 (0:1)

Branky: 65. Jurečka, 83. Smola, 86. Puškáč - 26. Pázler, 74. Vlkanova. Rozhodčí: Lerch - Blažej, Hock. ŽK: Zapalač, Smola - Pajer, Žondra, Martan. Diváci: 3122.