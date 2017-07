Kapitán Sparty Mareček: Byla to od nás panika, nevěděli jsme, co hrát

Do Bělehradu odjížděla s nadějí, že velkolepý projekt, který se v létě nastartoval, odpálí dobrým výsledkem. To se ovšem Spartě vůbec nepovedlo. Letenští podlehli na hřišti Crvene Zvezdy po bídném výkonu 0:2 a ve třetím předkole Evropské ligy balancují nad propastí. „V úvodu jsme nevěděli, co hrát,“ přiznal kapitán Lukáš Mareček.

Jak si vysvětlujete váš vstup do zápasu?

„Byla to panika. Prvních patnáct až dvacet minut jsme nehráli dobře, oni nás zatlačili, nevěděli jsme, co hrát. Až potom jsme se nebáli vzít míč a hrát dopředu, dostat se tam přes strany, náznaky šancí tam byly. Ale je to málo.“

První inkasovaný gól byl hodně zbytečný...

„Těžko to hodnotit, viděl jsem to jen ze hry, ne z videa. Ale na standardky se speciálně připravujeme a dostaneme z toho první gól. To je samozřejmě špatně.“

Jak jste viděl situaci před druhou brankou?

„Tam jsme nepobrali odražený míč, byli jsme daleko od hráčů, ti si to dali na dva doteky a ten další dal pěkný gól. Měli jsme to lépe pobírat. Jestli pak došlo k zlepšení? Jak v čem. Měli jsme jednu střelu, která letěla těsně vedle brány. Ale šancí moc nebylo, co si budeme vyprávět. Je co zlepšovat.“

Bude stačit týden na výrazně zlepšení výkonu?

"Musíme si to vyhodnotit, připravit se na první zápas sezony s Bohemkou, ten musíme zvládnout, abychom získali klid a sebevědomí. Pak se můžeme snažit udělat něco s Crvenou Zvezdou.“

Věříte, že šance na postup pořád žije?

„Nebudeme to balit, šance je vždycky, budeme o to bojovat. Tentokrát jsme si vyhrát nezasloužili, o to víc musíme doma zabojovat. Porveme se o to.“

