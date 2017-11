Trenér Plzně Vrba: Ukázali jsme větší sílu. Jsem rád, že máme Krmenčíka

Ukázalo až tohle utkání reálnou sílu a výkonnost obou mužstev?

„Nevím, jakou chcete odpověď. Nerozumím tomu.“

Co se ve hře vašeho týmu oproti prvnímu zápasu nejvíc změnilo?

„Ukázali jsme mnohem větší sílu v ofenzivě. Okénka v obraně se ukázala. Uznávám, že náš útok byl mnohem lepší než obrana. Snažíme se hrát se spoustou hráčů do ofenzivy, v takovém případě pak vznikají v defenzivě mezery. Tentokrát to ale byl z naší strany nadstandardní výkon.“

Jak hodnotíte výkony Michaela Krmenčíka a Aleše Čermáka, kteří se postarali dohromady o tři branky?

„Volba přivést Aleše Čermáka byl dobrý tah a věřím, že nám ukáže i v dalších zápasech, že je mimořádný fotbalista. Pokud jde o Krmenčíka, má dobrou střeleckou bilanci. Jsem rád, že máme hrotového útočníka, který se v zápasech takhle prosazuje.“

V tabulce jste na postupovém místě s náskokem dvou bodů. Je to nadějná výchozí pozice směrem k boji o postup?

„O druhé místo budou hrát ještě tři mužstva. Myslím si, že příští kolo může hodně napovědět.“

<p>Plzeň si v Evropské lize poradila s Luganem 4:1, dva góly vstřelil Michael Krmenčík. Co řekl po zápase trenér Pavel Vrba? Podívejte se ve VIDEU. </p> Vrba chválil plzeňskou ofenzivu: Jsme rádi, že máme Krmenčíka