Hušbauer po své kanonádě proti Maccabi: Hlavní cíl je teď postup!

Trenér Jaroslav Šilhavý říkal, že takové góly jste dřív dávával, asi jste oprášil dobrou střeleckou techniku, že?

„No, chtěl jsem to takhle, ne teda tak úplně dokonale, ale trefit bránu a dát to k tyči. To se mi povedlo, jsem rád, že jsem konečně dal nějaký gól zdálky.“

On to trochu načal už Jaromír Zmrhal, který trefil břevno...

„Jo, my jsme věděli, že je to mokré a ty balony létají hezky. Tak jsme to zkoušeli.“

Uvědomil jste si, že už je to doba, co jste se v jednom utkání dvakrát prosadil?

„Jsem rád obecně, protože jsem dal gól vůbec po dlouhé době, dva samozřejmě ještě víc. Jsem rád, že jsem hlavně mohl pomoct týmu. Nemyslím, že můj výkon byl nějak extra optimální, tak aspoň ty góly.“

Cítíte teď blízkost postupu?

„Dá se říct, že jo, že jsme blízko. Navíc doma jsme silní před vlastními fanoušky. Chceme postoupit, to je náš hlavní cíl.“

Jak vás těšilo, že jste nastoupil? V Evropské lize jste hrál v základu dosud jen jeden zápas.

„Je to tak, dá se říct, že jsem si to proto i užíval, byl jsem rád, že jsem dostal možnost se ukázat i v Evropě.“

Chybělo vám to?

„Je to trošku jiné, víc sledované. Určitě i ta kvalita je někdy na vyšší úrovni. Pro mě to bylo dobré.“