Chyba sudího? Leicester zuří kvůli penaltě, Vardy měl míč jen dvakrát

Ve 28. minutě unikal po levé straně Antoine Griezmann a už vbíhal do pokutového území, když po střetu s Marcem Albrightonem upadl. Ke kontaktu nohou podle opakovaných záběrů zřejmě došlo ještě před vápnem, zatímco těly už v něm oba hráči byli. Sudí se rozhodl pro pokutový kop, který Griezmann proměnil.

"Ptal jsem se rozhodčího ještě po zápase a řekl mi, že faul byl na čáře. Ale televizní záběry ukazují, že to bylo venku," řekl Albrighton. "Byl to hloupý faul, ale měl jsem v úmyslu nenechat ho dostat se do vápna. Jinak bych ho nefauloval. Rozhodnutí sudího nebylo správné a doplatili jsme na to," dodal.

"Byli jsme poškozeni. Bylo to klíčové rozhodnutí zápasu. Jednoznačně to byl faul, ale mimo pokutové území. Rozhodčí si musí být jistý a ne jen odhadovat. Chápu, že má sudí těžkou práci, ale v rozhodujících chvílích musí být přesný," komentoval situaci trenér Shakespeare.

Ve 28. minutě unikal po levé straně Antoine Griezmann a už vbíhal do pokutového území, když po střetu s Marcem Albrightonem upadl. Ke kontaktu nohou podle opakovaných záběrů zřejmě došlo ještě před vápnem, zatímco těly už v něm oba hráči byli. Sudí se rozhodl pro pokutový kop, který Griezmann proměnil.

Nespokojený byl i brankář Kasper Schmeichel. "Zničilo nám to herní plán. Je těžké to přijmout, když to bylo tak jasné. Možná by skórovali i z toho přímého kopu, ale z penalty je to mnohem jednoduší," řekl gólman Leicesteru.

Jeho spoluhráči byli v ofenzivě téměř neškodní, za celý zápas nevystřelili na branku a měli úspěšnost přihrávek jen 73 procent. Do hry se vůbec nedostal útočník Jamie Vardy, který měl jen dva kontakty s míčem, z čehož byly dvě nepřesné přihrávky.

"Atlético je výborný tým s výjimečnou disciplínou. Skvěle si plní své úkoly. Sice jsme prohráli, ale nedovolili jsme jim rozhodnout o postupu. Jsme stále ve hře. Odveta bude těžká, ale doma to můžeme otočit. Musíme však být směrem dopředu mnohem lepší," řekl Shakespeare.

Pro Leicester je před odvetou komplikací i fakt, že kvůli kartám přijde o stopera Roberta Hutha. Druhý člen obvyklé stoperské dvojice Wes Morgan má zdravotní potíže a je otázkou, zda se stihne uzdravit.

