Dát gól BATE? Danny ze Slavie už to dokázal. Los nám přál, řekl Tvrdík

Uplynulo devět let, co BATE Borisov prohrálo v Lize mistrů s Petrohradem 0:2 a jeden gól mu dal... Ano, Danny, nová hvězdná posila Slavie. Portugalský záložník by si rád takový scénář zopakoval v 3. předkole Ligy mistrů. "BATE znám velmi dobře. Nicméně musíme být připraveni a být sebevědomí,“ prohlásil Danny pro klubový web po dnešním losu. Aby ale došlo k souboji s BATE, musí běloruský klub zvládnout odvetu 2. předkola proti Alaškertu (první zápas skončil 1:1). Většina hráčů Slavie nepochybuje, že to to tak dopadne, šéf klubu Jaroslav Tvrdík by cokoliv mimo postup bral jako zklamání.