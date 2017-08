Miliony z LM? Slavii může pomoci hladový Altintop, Plzni zase Krmenčík

Fotbalisté Slavie a Plzně se probudili možná do nejdůležitějšího dne odstartované sezony. České kluby se pokusí postoupit z 3. předkola Ligy mistrů. Případný posun do play off garantuje zisk minimálně 150 milionů korun a jistou účast nejméně v Evropské lize. Na jaké hráče budou oba týmy v zápasech v BATE (19:00) a s FCSB (20:15) spoléhat? A kdo může být překvapivým žolíkem?

Na druhou stranu, pokud by se Slavii nedařilo a třeba prohrávala, může do hry vtrhnout. Motivaci musí mít Altintop po velké kritice obrovskou a se svými zkušenostmi by mohl hru zvednout.

Jeho angažmá ve Slavii neodstartovalo ideálně. V přípravě se mu nedařilo a trápil se i v ligovém utkání proti Teplicím. To sice penaltou rozhodl, pak byl ale nevýrazný. Proto začne s největší pravděpodobností na půdě BATE na lavičce, a pokud půjde vše podle plánů, do hry se ani nemusí podívat.

Lukáš Hejda

Plzni na duel v Rumunsku vypadli tři stopeři, Lukáš Hejda kvůli kartám, Do odvety ale už je nachystaný a měl by si stoupnout do dvojice s Tomášem Hájkem. Hejda je pro Plzeň mimořádně důležitý – jistý v defenzivě, dostatečně rychlý, sebevědomý při rozehrávce, při ofenzivních standardních situacích navíc dokáže dávat dost gólů. Vypracoval se do pozice velké osobnosti, na které plzeňská hra hodně stojí.