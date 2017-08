Dvě chyby nás mohou stát postup, říká Hušbauer. Litoval zahozené šance

Co se dělo na začátku?

„Viděli jste to sami, ani jsem se nedotkl balonu a už jsme prohrávali. V téhle soutěži je to obrovská chyba takhle brzy inkasovat, my ty chyby navíc udělali dvě a to nás může stát postup. I tak jsme s tím mohli něco dělat, měli jsme dost šancí, abychom aspoň jeden dva góly vstřelili. Bohužel...“

A důvody?

„Možná trochu nervozita asi u každého. Ale takové zápasy bývají, kdy vám nevyjde začátek. Máme ještě druhý zápas a já věřím, že to můžeme otočit.“

Vidíte na tomhle utkání nějaké společné znaky jako v Borisově, kde vám nevyšly vstupy do obou poločasů?

„Asi možná malá koncentrace při dlouhých balonech nebo při standardkách. Takhle brzy inkasovat, to se nesmí v takové soutěži stávat. Navíc to byl ještě ke všemu nepovedený balon, a stejně tam byli dva hráči úplně sami.“

Při druhém gólu chyboval zkušený Ruslan Rotaň. Co jste mu říkal?

„Spíš je to o podpoře, aby zvedl hlavu a hlavně hrál. Furt jsme měli 80 minut před námi, snažil jsem se ho povzbudit.“

Přišlo vám, že byl psychicky dole?

„Ne, je vidět, že je to zkušený hráč, vzal to, i když ten začátek... Když uděláte v desáté minutě takovou chybu, otřese to s vámi. Ale věřím, že bude v pohodě.“

Co vaše šance ve druhé půli?

„Byla to moje chyba. Dobře jsme to zapresovali a šel jsem sám z levé strany. Možný by bylo lepší, kdybych to měl na pravou, takhle mi to sjelo. Pak jsem zkoušel dohrát odražený míč, obstřelit gólmana, ale dobře mi to chytil.“

Jak těžké bude dohánět ztrátu 0:2?

„V téhle soutěži dohánět prohru 0:2 je velmi těžké, ale i tak si myslím, že je to hratelné. Máme domácí zápas, a když dáme rychlý gól, a i když ho nedáme, budeme furt žít. Hlavně neinkasovat. Stát se může všechno.“