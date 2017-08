Šilhavý po prohře: Zase jsme zaspali začátek. Stochovi chybělo zakončení

Jak vám to utkání přišlo, když průběh možná výsledku tolik neodpovídá?

„Domácí do něj vstoupili velice dobře, dostali se brzy do dvoubrankového vedení. Pro nás to byla velká sprcha, ty branky, které jsme dostali, byly po našich hrubých chybách. Zase jsme zaspali na začátku jako v Borisově. Musím ale říct, že byť to s mužstvem asi otřáslo, tak jsme se hned sebrali a myslím, že domácí jsme zatlačili, přehrávali jsme je ve druhém poločase, vytvořili jsme si gólové šance, tutovky, loženky. Bohužel gól, po kterém jsme toužili, se nám nepodařilo vstřelit, a opět jsme si to ztížili. Vezeme domů výsledek, který jsme nechtěli.“

Jaké šance si dáváte do odvety?

„Věřím, že když podáme výkon jako ve druhém poločase a budeme mít zase šance a tentokrát je proměníme, můžeme to zvládnout a otočit to.“

Čím si ten špatný úvod vysvětlujete?

„Těžko říct. Bylo tady bouřlivé prostředí, chvílemi diváci vytvořili až peklo, možná to mohlo hráče trochu ovlivnit, u nás to taky tak funguje. Možná to bylo i tím, že ten rohový kop se odehrával pod tribunou soupeře... Ale je vidět, že musíme dál sbírat zkušenosti, je to hlavně o nich, i druhý gól jsme nabídli soupeři sami.“

Přitom ten jim naservíroval Ruslan Rotaň, jeden z těch, který má mít zkušeností habaděj...

„Každý hráč udělá chybu. On není zrovna ten, který by chyboval. Tohle jednoznačně jeho chyba byla, ale pořád jsme to ještě mohli dohrát, byli tam hráči, kteří to mohli zachránit.“

Jak se vám líbil v prvním utkání Miroslav Stoch?

„Nemohl se na začátku dostat na míč, chodil si pro něj, ale nedostával ho do nohy. Zlepšoval se postupně, dokázal svoje dobré vedení balonu, chybělo mu ale zakončení, nedostal se ke své střele. Ale nezklamal.“

Jak budete tlačit na uzdravení Dannyho?

„Udělali jsme to z prevence, možná kdyby se hrálo finále nějakého poháru, hrál by. Uvidíme, pevně věřím, že ho zvládneme s doktory dát rychle dohromady.“