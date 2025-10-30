Hráči s končící smlouvou: Singhateh, veteráni Slavie i kanonýr. Co s nimi bude?
Lídři týmů, veteráni, ale i hráči, kteří mají většinu kariéry ještě před sebou. Všechny tyto kategorie najdeme ve výběru fotbalistů Chance Ligy, kterým smluvní povinnosti skončí v jejich aktuálních klubech s koncem probíhající sezony. Už v lednu tak mohou být zajímavým zbožím. Jak to vypadá s Lukášem Hůlkou, Jáchymem Šípem, Ivanem Schranzem a mnoha dalšími? Web iSport.cz připravil přehled všech zajímavých hráčů bez kontraktu na sezonu 2026/27.
Lukáš Hůlka
- Klub: Bohemians
- Věk: 30 let
- Pozice: stoper/střední záložník
- Hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun
Inteligentní defenzivní univerzál se stal ikonou Bohemians. V klubu je spokojený, nemá příliš důvodů odcházet, byť vždy snil o zahraničním angažmá, kde by mohl uplatnit španělštinu. Novou smlouvu s ním „Klokani“ údajně zatím neřeší, což neznamená, že na jaře nepůjde o prioritu. I naposledy (2024) s ním nový kontrakt dohodli až na konci dubna. Zkušený hráč a lídr pražského celku figuroval na širším listu Slovanu Liberec, ale hodil by se polovině ligových klubů.
Adam Kadlec
- Klub: Bohemians
- Věk: 22 let
- Pozice: pravý obránce/stoper
- Hodnota podle Transfermarktu: 12 milionů korun
Dost možná klub v zimě opustí. Pravý bek konečně našel konzistentní formu, ale zároveň se v áčku konečně začíná projevovat i jeho konkurent Peter Kareem. A Bohemians navíc nějaký ten prodej za peníze potřebují… V létě situaci kolem Kadlece sondoval Liberec, hodil by se ale více klubům. Například bohaté Pardubice kvalitu na pravou stranu stále hledají, dlouhodobě tuto pozici potřebuje vyztužit i Baník – zvlášť když zvládne 196 centimetrů vysoký obránce zahrát i na stoperu.
Júsuf Hilál
- Klub: Bohemians
- Věk: 32 let
- Pozice: útočník
- Hodnota podle Transfermarktu: 9 milionů korun
Jeden úprk z Bohemians už za sebou má, ve dvaatřiceti letech je ale malá pravděpodobnost, že by se ohlížel, kde je v lize tráva zelenější. V Česku se usadil, jeho manželka je Češka V klubu je zbožňován, je klíčový (i bez přísunu gólů) a on sám často hraje na hraně sebeobětovaní s horečkami. Vše spěje k prodloužení spolupráce, byť si fanoušci „Klokanů“ budou muset opět počkat až do pozdního jara.
Solomon John
- Klub: Mladá Boleslav
- Věk: 24 let
- Pozice: křídelník
- Hodnota podle Transfermarktu: 12 milionů korun
Byť se mu stále nedaří pravidelně přispívat góly a asistencemi, patří dlouhodobě mezi nejlepší dribléry ligy. Dost možná by po změně prostředí rozkvetl, v Mladé Boleslavi se topí u dna tabulky. V zimě se ozvaly Maccabi Tel-Aviv a Molde, dával by i smysl jako varianta za Ebrimu Singhateha v Karviné. Malá záplata v bezútěšné sezoně Boleslavi? Podle informací Sportu je momentálně pravděpodobnější, že prodlouží. Byť víme, že v klubu se může situace měnit ze dne na den.
Vojtěch Sychra
- Klub: Pardubice
- Věk: 23 let
- Pozice: křídelník
- Hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů korun
O Sychru stály v létě Olomouc, Liberec i Baník, on sám vyhlížel odchod. Klub řekl razantně ne. Od té doby se dost změnilo, Pardubice se nadechly, výsledkově i finančně. Bude to ale stačit na prodloužení vztahu, který byl už v létě na pokraji roztržení? V současnosti nastupuje pravidelně, nadále mu ale shází produktivita. Naděje, že odchovanec spojí i další část budoucnosti s Východočechy, každopádně svítí víc než tři měsíce zpátky.
Jáchym Šíp
- Klub: Olomouc
- Věk: 22 let
- Pozice: křídelník
- Hodnota podle Transfermarktu: 9 milionů korun
V minulé sezoně naskočil pod Tomášem Janotkou 28 zápasů, rozehrál se, fotbalově přerostl škatulku „rychlíka s jednou kličkou“. Ale Sigma v létě nabobtnala kvalitou i kvantitou a ze Šípa se stal žolík. Podle informací Sportu zatím klub nepodnikl kroky k prodloužení končící smlouvy a je tak na výsost pravděpodobné, že bude levák hledat restart jinde. Ostré křídlo by rozhodně využil jakýkoliv klub druhého sledu – Zlín, Teplice či Bohemians.
Daniel Trubač
- Klub: Teplice
- Věk: 28 let
- Pozice: ofenzivní záložník, křídlo
- Hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun
V létě řekl na nabídky prodloužení smlouvy v Teplicích jasné ne. A není příliš pravděpodobně, že se jeho názor změnil, byť jeho forma po krachnutých přesunech do Sigmy či Baníku, šla strmě dolu. Není vyloučeno, že se pro šikovnou desítku tyto kluby vrátí, ale zájem určitě projeví více celků. Například i Hradec má svého odchovance na listu i on ho v létě zkoušel. Záleží ale i na přístupu nového vedení Votroků.
Michal Bílek
- Klub: Teplice
- Věk: 28 let
- Pozice: střední záložník, pravý obránce
- Hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů korun
V lize se pořádně prosadil až v šestadvaceti letech, průlomovou sezonu zažívá nyní. Frťalův oblíbený univerzál zažívá skvělou sezonu, je překvapivě nejlepším střelcem Teplic, k čemuž mu pomáhá i parádní technika přímých kopů. Končící kontrakty v minulé sezoně stály „Skláře“ řadu opor, bude tomu tak i teď? O angažmá si říká čísly (5 branek) i univerzálností…
Marek Havlík
- Klub: Slovácko
- Věk: 30 let
- Pozice: střední záložník
- Hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů korun
Fungující spojení Havlík-Slovácko se zřejmě blíží ke konci. Jeden z nejlépe honorovaných hráčů posledního týmu tabulky pomalu ztrácí místo v sestavě, gólová forma z předminulé sezony je tatam. Je to rodinný typ zafixovaný na okolí Kroměříže, velké přesuny ho nelákají. Ale v případě, že by se po návratu do první ligy ozvala Zbrojovka Brno s Martinem Svědíkem, zřejmě by příliš neváhal. Moravský klub má peníze, ambice a silného středopolaře na trhu hledá…
Ebrima Singhateh
- Klub: Karviná
- Věk: 23 let
- Pozice: křídelník
- Hodnota podle Transfermarktu: 15 milionů korun
Talent v sobě vždy skrýval, pořádně ho rozbalil až v této sezoně. Za Karvinou zapsal 1+3, už v závěru letního přestupového období klub čelil námluvám z Beerschotu, Houstonu či Kolosu. Půl roku před koncem smlouvy bude ještě žádanějším zbožím, možná i na domácí scéně. Smysl by dával pro Plzeň – s koučem Hyským má nadstandardní vztah (ze Slavie B a Vlašimi), kádr Viktorie navíc klasické křídelníky postrádá.
Jan Kliment
- Klub: Olomouc
- Věk: 32 let
- Pozice: útočník
- Hodnota podle Transfermarktu: 16 milionů korun
Na spadnutí byl jeho přesun do Slavie, to je nyní u ledu. Je obrovská otázka kdy a v jakém stavu se produktivní střelec po zranění vrátí, tudíž je jeho budoucnost ve hvězdách. Ambice i kvalita kádru Sigmy se ale od minulé sezony razantně změnily, třeba by s radostí přijal možnost v klubu nadále pokračovat. Rozhodně jde o realističtější možnost než před půl rokem.
Ivan Schranz
- Klub: Slavia
- Věk: 32 let
- Pozice: útočník, křídelník
- Hodnota podle Transfermarktu: 24 milionů korun
Schranzova červenobílá kapitola kariéry trvá už 4 roky a málokdo by se divil, kdyby Slovák v Edenu neprodloužil. Respektive, kdyby mu Slavia nový kontrakt nenabídla. Ofenzivního univerzála často trápí zranění, nejde na něj spoléhat v dlouhodobějším horizontu, byť má v krvi střílení důležitých gólů. Na zkušeného hráče si už delší dobu brousí zuby Slovan Bratislava. Ideální šance?
Jan Bořil
- Klub: Slavia
- Věk: 34 let
- Pozice: levý obránce, pravý obránce, stoper
- Hodnota podle Transfermarktu: 6 milionů korun
Tuze nevyzpytatelná situace. Kapitán Slavie není ve věku pro končení kariéry, ale ze všeho nejvíce záleží na jeho zdraví, konkrétně stavu operovaného kolene. „Nechám se překvapit, jestli za rok budu hráčem, nebo už třeba člen realizáku,“ naznačil v rozhovoru pro Sport.cz v létě. Jedno je jisté: v jiném než červenobílém dresu pokračovat nebude. O Bořilově budoucnosti zřejmě rozhodne až úplný závěr sezony. Nyní je na hřišti ale stále nesmírně platný.