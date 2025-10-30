Předplatné

Šulc se dere mezi elitní kanonýry. Sklidil ovace za gólové provedení, byl i efektivní

Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápasZdroj: Profimedia.cz
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
Pavel Šulc slaví gól do sítě Nice
Ve středu večer na hřišti Paris FC sahal Lyon po důležitém vítězství, dokonce mohl bodově dotáhnout PSG na čele ligové tabulky. Mužstvo, kde nastupuje česká dvojice Pavel Šulc a Adam Karabec, ale přišlo o náskok 3:0 a nakonec domů po remíze 3:3 odjíždělo pouze s bodem. Ve stínu promarněného vítězství lehce zapadl skvělý počin dvoubrankového Pavla Šulce, který v první sezoně ve Francii s pěti ligovými trefami atakuje nejlepší střelce soutěže.

Pavel Šulc se dvakrát trefil po nástupu do druhého poločasu. Dokonale využil své přednosti – umění správně načasovat náběh, prosadit se v rychlosti a pohybem získávat prostor v gólových pozicích. Při první trefě zakončil do prázdné rychlý protiútok, velké pochvaly sklízí za provedení druhé gólové akce.

Šulc využil vysokého postavení obránců soupeře, dostal rychlý balon za obranu a od půlící čáry utekl až do zakončení. Výborně si odstavil dotírajícího obránce a navíc skvěle zakončil – jemným obloučkem přehodil gólmana a slavil druhý gól v zápase. Lyon vedl v 58. minutě už 3:0 a málokdo pochyboval o tom, že o tři body přijde.

Jenže divoký zápas se zamotal, ligový nováček z Paříže využil zajímavé ofenzivní akce a ve chvíli, kdy na každé straně bylo o jednoho hráče méně, v závěru dvakrát skóroval a v 84. minutě trefil Vincent Marchetti konečnou remízu 3:3.

„V zápase jsme prožili všechny možné emoce. Je to obrovská škoda, odvedli jsme v zápase velký kus práce a vedli 3:0. Jenže všechno jsme zahodili třemi obdrženými góly,“ zlobil se v hodnocení po utkání portugalský asistent trenéra Jorge Maciel, jenž na lavičce nahrazuje stále distancovaného hlavního kouče Paola Fonseku. „Takový zápas musíte dohrát za tři body. Věci se nevyvíjely podle našich představ, vůbec to nechápu. Když potřebujete dát čtyři góly k tomu, abyste vyhráli zápas v Ligue 1, je to opravdu složité. Musíme se z toho poučit,“ zdůraznil Maciel.

Neomluvitelné, zlobil se stoper

Lyon, který bojuje se zraněním několika opor a před sezonou prošel razantní obměnou kádru, nevstoupil do sezony vůbec špatně. V lize mu s bilancí 6-1-3 patří pátá pozice pouze s dvoubodovou ztrátou na vedoucí PSG.

„Teď je to složité, nedokážu to vysvětlit,“ litoval ztraceného vedení 3:0 v Paříži stoper Clinton Mata. „Nemůžeme soupeře pustit za takového stavu zpátky do zápasu. Je to neomluvitelné, ostuda. Musíme k sobě být upřímní a v týmu si to vyříkat.“

V základní sestavě figurovala i česká dvojice Adam Karabec, Pavel Šulc. Druhý jmenovaný podruhé ve francouzské lize nastřílel dvě branky (povedlo se mu to v Nice, kde ale Lyon prohrál 2:3). V deseti kolech skóroval pětkrát, dělí se o čtvrtou pozici mezi nejlepšími střelci celé soutěže. Podle účtu OL fans CZ/Sk, který na síti X pravidelně monitoruje vystoupení českých hráčů v dresu Lyonu, byl proti Paříži mimořádně efektivní.

Šulc vstřelil dvě branky ze dvou střel, měl celkem 31 dotyků s míčem, 15/18 úspěšných přihrávek. K tomu přidal osm ztrát a jeden vyhraný souboj. Karabec vydržel na hřišti do 67. minuty, měl 12/15 úspěšných přihrávek, jeden úspěšný dribling. Ale též osm ztrát a za přílišný důraz při presinku dostal žlutou kartu. 

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1063120:921
2Monaco 1062223:1620
3Marseille1061324:1119
4Štrasburk1061321:1219
5Lyon1061316:1219
6Lens1061314:1019
7Lille1052322:1317
8Nice1052316:1517
9Toulouse1042417:1514
10Rennais1026214:1612
11Le Havre1033412:1612
12Paris FC1032517:2011
13Angers102448:1410
14Stade Brest1023514:189
15Nantes1023510:159
16Lorient1023513:229
17Auxerre102177:167
18Metz101278:265
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

