Šulc se dere mezi elitní kanonýry. Sklidil ovace za gólové provedení, byl i efektivní
Ve středu večer na hřišti Paris FC sahal Lyon po důležitém vítězství, dokonce mohl bodově dotáhnout PSG na čele ligové tabulky. Mužstvo, kde nastupuje česká dvojice Pavel Šulc a Adam Karabec, ale přišlo o náskok 3:0 a nakonec domů po remíze 3:3 odjíždělo pouze s bodem. Ve stínu promarněného vítězství lehce zapadl skvělý počin dvoubrankového Pavla Šulce, který v první sezoně ve Francii s pěti ligovými trefami atakuje nejlepší střelce soutěže.
Pavel Šulc se dvakrát trefil po nástupu do druhého poločasu. Dokonale využil své přednosti – umění správně načasovat náběh, prosadit se v rychlosti a pohybem získávat prostor v gólových pozicích. Při první trefě zakončil do prázdné rychlý protiútok, velké pochvaly sklízí za provedení druhé gólové akce.
Šulc využil vysokého postavení obránců soupeře, dostal rychlý balon za obranu a od půlící čáry utekl až do zakončení. Výborně si odstavil dotírajícího obránce a navíc skvěle zakončil – jemným obloučkem přehodil gólmana a slavil druhý gól v zápase. Lyon vedl v 58. minutě už 3:0 a málokdo pochyboval o tom, že o tři body přijde.
Jenže divoký zápas se zamotal, ligový nováček z Paříže využil zajímavé ofenzivní akce a ve chvíli, kdy na každé straně bylo o jednoho hráče méně, v závěru dvakrát skóroval a v 84. minutě trefil Vincent Marchetti konečnou remízu 3:3.
„V zápase jsme prožili všechny možné emoce. Je to obrovská škoda, odvedli jsme v zápase velký kus práce a vedli 3:0. Jenže všechno jsme zahodili třemi obdrženými góly,“ zlobil se v hodnocení po utkání portugalský asistent trenéra Jorge Maciel, jenž na lavičce nahrazuje stále distancovaného hlavního kouče Paola Fonseku. „Takový zápas musíte dohrát za tři body. Věci se nevyvíjely podle našich představ, vůbec to nechápu. Když potřebujete dát čtyři góly k tomu, abyste vyhráli zápas v Ligue 1, je to opravdu složité. Musíme se z toho poučit,“ zdůraznil Maciel.
Neomluvitelné, zlobil se stoper
Lyon, který bojuje se zraněním několika opor a před sezonou prošel razantní obměnou kádru, nevstoupil do sezony vůbec špatně. V lize mu s bilancí 6-1-3 patří pátá pozice pouze s dvoubodovou ztrátou na vedoucí PSG.
„Teď je to složité, nedokážu to vysvětlit,“ litoval ztraceného vedení 3:0 v Paříži stoper Clinton Mata. „Nemůžeme soupeře pustit za takového stavu zpátky do zápasu. Je to neomluvitelné, ostuda. Musíme k sobě být upřímní a v týmu si to vyříkat.“
V základní sestavě figurovala i česká dvojice Adam Karabec, Pavel Šulc. Druhý jmenovaný podruhé ve francouzské lize nastřílel dvě branky (povedlo se mu to v Nice, kde ale Lyon prohrál 2:3). V deseti kolech skóroval pětkrát, dělí se o čtvrtou pozici mezi nejlepšími střelci celé soutěže. Podle účtu OL fans CZ/Sk, který na síti X pravidelně monitoruje vystoupení českých hráčů v dresu Lyonu, byl proti Paříži mimořádně efektivní.
Šulc vstřelil dvě branky ze dvou střel, měl celkem 31 dotyků s míčem, 15/18 úspěšných přihrávek. K tomu přidal osm ztrát a jeden vyhraný souboj. Karabec vydržel na hřišti do 67. minuty, měl 12/15 úspěšných přihrávek, jeden úspěšný dribling. Ale též osm ztrát a za přílišný důraz při presinku dostal žlutou kartu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|10
|6
|3
|1
|20:9
|21
|2
Monaco
|10
|6
|2
|2
|23:16
|20
|3
Marseille
|10
|6
|1
|3
|24:11
|19
|4
Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|5
Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|6
Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|7
Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|8
Nice
|10
|5
|2
|3
|16:15
|17
|9
Toulouse
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10
Rennais
|10
|2
|6
|2
|14:16
|12
|11
Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|12
Paris FC
|10
|3
|2
|5
|17:20
|11
|13
Angers
|10
|2
|4
|4
|8:14
|10
|14
Stade Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15
Nantes
|10
|2
|3
|5
|10:15
|9
|16
Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17
Auxerre
|10
|2
|1
|7
|7:16
|7
|18
Metz
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup