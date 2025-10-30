Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 14. kolem: Gning, Samko či Souaré
Typicky je středa dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Kvůli úterní dohrávce mezi Spartou a Bohemians se ovšem změny hodnot posunuly na čtvrteční den. Aktualizace se dotkla dvanácti hráčů. Osmi fotbalistům cena vzrostla, čtyřem naopak klesla.
Michal Černák (Z, Dukla Praha)
V prvních deseti kolech nenasbíral ani bod. Za poslední tři zápasy ovšem zapsal výborných 12 bodů. V uplynulém kole vstřelil Slovácku gól, nasbíral excelentních 9 bodů a dostal se do ideální sestavy kola. Černáka vlastní 0,8 % Trenérů.
Marián Pišoja (O, Zlín)
Obránce moravského celku poslední zápasy září, když za poslední čtyři kola nasbíral vynikajících 23 bodů. To vše mělo 2,7 % Trenérů k dispozici za pouhých 4,1 milionu. Aneb za málo peněz hodně muziky.
Filip Novák (O, Jablonec)
Kdo stále nemá ve svém týmu Filipa Nováka, dělá chybu. Obránce Jablonce na začátku sezony stal pouhé 4 miliony. Cena se mu neustále zvyšuje. A zaslouženě. Na kontě má už 62 bodů. Novák přináší radost 42 % Trenérům.
Cheick Souaré (O, Viktoria Plzeň)
Obránce Plzně zasáhl do sezony až v pátém kole iSport Fantasy, od té doby je však pravidelně produktivní. V průměru na kolo sbírá 4,7 bodu. V posledním zápase proti Baníku přidal 5 bodů. Souarého vlastní 9,8 % Trenérů.
Vojtěch Patrák (Z, Pardubice)
Před sezonou se vedly diskuze o tom, zda se vyplatí mít nějakého hráče z Pardubic ve své sestavě. Po 13. kole není pochyby, že za zvážení stojí Vojtěch Patrák. Na kontě má 51 bodů a v týmu Patráka drží 4,4 % Trenérů.
Abdallah Gning (Ú, Karviná)
Produktivnějšího útočníka v iSport Fantasy nenajdete. Útočník Karviné o víkendu nasbíral vynikajících 11 bodů a přeskočil A. Rrahmaniho, J. Chramostu i L. Jawa. Gninga vlastní 23 % Trenérů.
Martin Králik (O, Mladá Boleslav)
Před sezonou patřil k nejdražším obráncům iSport Fantasy. A zaslouženě, v minulém ročníku patřil totiž k nejproduktivnějším hráčům. Tuto sezonu je to ale bohužel přesný opak. Králik má na svém kontě pouhých 9 bodů a těší se 0,6% popularitě.
Tomáš Huk (O, Sigma Olomouc)
V prvním kole sezony nasbíral výborných 6 bodů a zdálo se, že by mohl patřit k nejoblíbenějším hráčům iSport Fantasy. Od té doby však nasbíral už jen 13 bodů a Huka nyní vlastní 1,2 % Trenérů.
Denny Samko (Z, Karviná)
Záložník Karviné byl nejproduktivnějším hráčem uplynulého kola se 14 body. Po třinácti kolech má na kontě solidních 45 bodů. Trenéři však Samkovi příliš nevěří, když ho v týmu má jen 1,6 % Trenérů.
Karel Pojezný (O, Baník Ostrava)
O víkendu proti Plzni dostal šanci v základní sestavě, ovšem body opět nedoručil. Pojezný má po třinácti kolech na kontě 14 bodů. Vzhledem k vysoké cenovce se očekávalo rozhodně více. V týmu Pojezného drží 2,4 % Trenérů.
Filip Vecheta (Ú, Pardubice)
Úspěšná minulá sezona je zapomenuta. Filip Vecheta se nadále trápí i po přestupu do Pardubic. Stále čeká na svoji první branku v sezoně. Doposud nasbíral 14 bodů a Vechetu vlastní 3,6 % Trenérů.