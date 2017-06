Debaty kolem Jarolíma. Přežije trenér i bez postupu do baráže?

Remíza 1:1 a předvedená hra v Norsku uvrhla český národní tým do deprese. Postup do baráže zůstává teoreticky možný, ale je spíš vysoce nepravděpodobný. Ovlivní to trenérskou budoucnost Karla Jarolíma? V minulosti podobné neúspěchy odstřelovaly reprezentační kouče automaticky, současné vedení FAČR s dočasným mandátem a bez předsedy ale zatím tuto otázku řešit nehodlá. Ale...