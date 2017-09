Zmatek při gólu. Dětinskost, zlobil se Kalas. Zavánělo to faulem, řekl Jarolím

V 78. minutě přišla obrovská česká euforie, když Vladimír Darida životní střelou vyrovnal s Němci na 1:1. Jenže o deset minut později přišla studená sprcha. Mats Hummels, kterého hlídal ofenzivně laděný Jakub Jankto, se přes něj při standardní situaci prosadil hlavou a zajistil Němcům tři body. „Byla to školácká chyba,“ zlobil se domácí stoper Tomáš Kalas. On a další vysocí obránci totiž stáli ve zdi, místo aby bránili urostlé hlavičkáře soupeře.

Češi po krásné Daridově pumelici srovnali na 1:1 a sahali po bodu. Jenže srovnaný stav vydržel pouze deset minut, než o výhře hostů rozhodl hlavičkou Mats Hummels. „Je to zklamání, takový zápas jsme měli zremizovat, ať už jakýmkoliv způsobem,“ mrzelo Tomáše Kalase. „Když dáme v 78. minutě gól na 1:1 proti Německu, takový zápas musíme dohrát do konce. Zbývalo deset minut, tam musíme nechat všechno,“ zlobil se.

Češi při zlomové standardce čekali střelu, takže do zdi šli nejvyšší obranáři. Němci ale soupeře převezli, Kroos zvolil centr a u Hummelse byl pouze Jakub Jankto, situaci nezachránil ani dobíhající Vladimír Darida. Ani jeden z hráčů svými proporcemi nemohl silného stopera zastavit, aby poslal balon do brány.

„Byla to taková školácká chyba. Nemůžeme to vyčítat těm, co tu situaci bránili. Tam jsme měli být my, stopeři nebo obránci, kteří jsou zvyklí na bránění standardních situací a podstupování obranných soubojů,“ litoval situace před druhou německou brankou obránce Tomáš Kalas.

„My jsme se asi naivně postavili na to, že budou střílet. Měli jsme zareagovat na jejich rozběh, borci stáli od balonu na jeden a půl kroku. Z toho by asi gól nedali, nebo by Vacloš měl mnohem větší šanci tomu zabránit, asi by to nebyla nijak extra silná střela. Měli jsme na to zareagovat selským rozumem a z té zdi se přesunout. Poslat tam kluky, kteří jsou víc do útoku a my jsme si měli rozebrat jejich nejvyšší hráče. Ale to se teď po zápase lehce říká,“ štvalo Kalase.

Situaci možná předcházel faul na Jankta. „Byli tam dva hráči (Özil, Kroos), co umí zakončit přímo, naše komunikace trošku zaskřípala. Ve zdi mohli být jiní hráči a ti vyšší měli situaci dohrát s jejich hráči. Zavánělo to faulem i ofsajdem, nevím, ještě jsem to neviděl,“ pravil po utkání trenér Karel Jarolím.

Klíčovou situaci nelze vrátit, přesto Češi zanechali v utkání se světovými šampiony dobrý dojem. „Je to škoda, teď se můžeme třískat do hlavy. Málokdo na celém světě může říct, že v devadesáti minutách měl víc brankových příležitostí než Německo. Tohle je pozitivní, že jsme dokázali na hřiště přenést to, co jsme chtěli, co jsme trénovali. Je vidět, že když se dobře připravíme, můžeme hrát s kýmkoliv,“ snažil se myslet pozitivně Kalas.

