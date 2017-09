Ukázal sudímu prostředníček? Jen vtip s parťákem, brání se Angličan Alli

Během fotbalových zápasů létají na hřišti ostrá slova, někdy dojde i na gesta a jinak tomu nebylo ani v pondělním kvalifikačním utkání mezi Anglií a Slovenskem (2:1). Fotografové i televizní kamery totiž zachytili, jak domácí Dele Alli ukazuje prostředníček, což okamžitě přineslo podezření, zda negestikuloval směrem k rozhodčímu. Ofenzivní hvězda Tottenhamu se ale po utkání bránila: „Jen abych to objasnil. To gesto byl vtip mezi mnou a Kylem Walkerem,“ napsal na svém twitterové účtu 21letý hráč.

Na gestikulaci anglického ofenzivního středopolaře si možná posvítí UEFA, která by ho mohla potrestat až třízápasovým trestem. Tahoun Tottenhamu by tak mohl přijít o zbývající duely se Slovinskem i Litvou a také o první utkání na mistrovství světa v Rusku, kam má Anglie slibně nakročeno.

Už bezprostředně po utkání se ovšem ozval Dele Alli, kterému reakce na internetu neunikly. „Jen abych to objasnil, dnes večer to byla legrace mezi mnou a mým kámošem Kylem Walkerem! Za případný přestupek se omlouvám!“ napsal na svém Twitteru samotný hráč.

A zřejmě nelže, což naznačují široké záběry kamer. Na jedné z nich je vidět, že gesto opravdu míří spíše na reagujícího Kyleho Walkera, než na francouzského sudího Clementa Turpina.

Gesto mladého borce postřehl také trenér Gareth Southgate, ačkoliv ho podle svých slov neviděl. „Neviděl jsem to. Pár hráčů má zvláštní způsob komunikace, ale Dele mi říkal, že to bylo na Kylea,“ uvedl po vítězném utkání anglický trenér, jenž svému svěřenci domluví, aby se podobných gest v budoucnu vyvaroval.

Foto repro ITV

Pokud by navíc Deli Alli dostal trest, mohla by to být pro Anglii nepříjemnost v boji o postup, ačkoliv světový šampionát v Rusku už je pro ni velmi blízko. Anglie vede bez porážky slovenskou skupinu F a k postupu už jí z posledních duelů se Slovinskem a v Litvě stačí jediný bod.

Vděčit za to může i mladému hráči, který jinak v utkání se Slovenskem předvedl výborný výkon. „To gesto trochu snižuje jeho výkon, který byl nejlepší od doby, co jsem usedl na lavičku,“ řekl trenér Gareth Southgate, který měl pro svého svěřence po herní stránce pouze slova chvály.

„Jeho hra bez míče byla na vysoké úrovni, měl fantastické náběhy za obranu a byl nebezpečný,“ těšilo 47letého trenéra, který převzal Anglii v září loňského roku a zřejmě ji hned dovede na vrcholný šampionát, kde bude počítat i s Dele Allim.

O jeho mladické nerozvážnosti nepochybuje ani bývalá anglická hvězda Ian Wright. „Teď už je v šatně a říká si: Bože, co jsem to tam udělal?“ Otázkou bude, zda budou televizní záběry a omluva UEFA stačit, nebo mladý hráč trestu neunikne.