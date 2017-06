Mladý český tým mě baví, chválil trenér Belgie. Nepostaví jednu hvězdu

"Češi jsou velmi dobrý soupeř. Hrají dynamický fotbal, jsou na tom dobře technicky, mají mladý tým a opravdu mě baví sledovat jejich hru. Je to protivník, který by nás dobře připravil na kterýkoli zápas," prohlásil Martínez na dnešní tiskové konferenci v tréninkovém centru na předměstí Bruselu.

Jelikož někteří hráči mají již delší dobu po klubové sezoně, zápas s Českem je pro Martíneze hodně důležitý, aby se tým dostal do správného rytmu. "Toto utkání nám slouží k tomu, abychom hráče připravili na zápas s Estonskem. Aby si jejich těla znovu zvykla na zápasový rytmus. Když vám skončí sezona, tak první věc, o kterou hráč přijde, je koncentrace. To je to, co se jim budeme snažit vrátit. Na tom pracujeme a zápas s Českem k tomu bude důležitý," řekl španělský kouč. "Ale samozřejmě i výhra je důležitá. Fotbal je vždy o výsledcích," dodal.

Podobně to vidí i kapitán Eden Hazard. Tomu sezona skončila 27. května, jeho bratru Thorstenovi, hrajícímu za Mönchengladbach, ale už o týden dříve. "Dost hráčů mělo už teď volno a musejí se zase dostat do formy. Proto je dobré sehrát přípravné utkání. Češi jsou teď sice trochu slabší oproti předchozím letům, kdy byli na vysoké úrovni, ale vidím na nich, že se chtějí vrátit a znovu být dobří. Nebude to proti nim snadné," mínil útočník londýnské Chelsea.

Martínez věří, že se na týmu neprojeví spor mezi hráči a asociací ohledně výše prémií. "Je pravda, že probíhají nějaká jednání, ale myslím, že média z toho dělají větší problém, než to ve skutečnosti je. Budeme velmi brzy domluvení. Obě strany mají dobrý přístup," sdělil Martínez, který předtím působil v anglické lize ve Swansea, Wiganu a Evertonu.

I proto má velmi blízko k Británii a velmi ho zasáhl noční teroristický útok v Londýně. "Cítím smutek, strach i zklamání z toho, co se stalo v Londýně a předtím v Manchesteru. Je jedno, odkud jste, ale taková věc vás zasáhne. Navíc my máme v týmu sedm hráčů, kteří hrají za londýnské kluby, takže chceme vzdát respekt obětem a budeme na dnešním tréninku držet minutu ticha," řekl Martínez.

Do utkání Belgie nenasadí důrazného záložníka Axela Witsela z čínského Tchien-ťinu a obránce Laurenta Cimana z Montrealu, kteří ještě o víkendu hráli. "Witsel už dorazil, ale Ciman se připojí až dnes. Oba teď hráli, takže proti Česku nenastoupí. Ostatní jsou ve velmi dobré náladě a připraveni hrát," řekl kouč belgického celku.

Připraven je i na to, že dá prostor všem hráčům, jelikož se s českou stranou dohodl na neomezeném počtu střídání. "Budu se snažit využít, co nejvíce hráčů půjde. Budeme se snažit po pár dnech volna znovu dostat do soutěžního tempa. Oba celky čekají důležité zápasy v kvalifikaci," dodal.

