Střelec Krmenčík zatápěl hvězdám Belgie: Lukakův dres zarámuju

„Vždycky chci předvést to nejlepší, co ve mně je. A kluci mi ke gólu pokaždé pomohou podařenou asistencí. Dnes to byl jeden z lehčích gólů. Tohle se prostě dává. Ale radši bych ho vyměnil za branku v sobotu,“ připomněl Krmenčík hlavní úkol týdne – kvalifikační melu v Norsku.

Povídejte, bavilo vás hrát proti Vincentu Kompanymu?

„Samozřejmě. S takovými frajery hraju na play stationu. Třeba speciálně Kompanyho mám jako jednoho ze štítových obránců. Dnes jsem si mohl cvrknout proti němu. Bylo to dobré, fakt mě to bavilo. Původně jsem si myslel, že to s ním bude jako náraz do zdi. Jenže on je chytrej. Útočník má rád, když si může beka chytnout a otočit se okolo něj. On si ale nechá dva a půl metru odstup, počká si, kam si míč strčíte a pak vás dorazí. Furt jsem musel koukat, kde je. Pak vždycky odněkud přiletěl a balon mi sebral.“

A co třeba Romelu Lukaku? Toho máte taky v týmu?

„S tím jsem si vyměnil dres. Půjde hned zarámovat.“

Hned jste věděl, že chcete konkrétně jeho?

„Ne, to ne. Ale on také střídal o poločase, šli jsme společně na hřiště, tak jsem se ho zeptal.“

Je příjemné vědět před bitvou v Norsku vědět, že jste stačili na Belgii?

„Pro tým to je dobré. Kluci cítí, že se můžeme rovnat s takovými mužstvy. I když Belgičané v něčem byli herně lepší, tak přesto jsme si dokázali vyrovnat. Neřeknu, kdybychom nevystřelili na branku, ale my jsme střely měli. Dali jsme tyčky a odehráli slušné utkání.“¨

S Belgičany jste si v jednu chvíli dost ostře vjel do vlasů. O co šlo?

„Dojel jsem Vertonghena. On chtěl rychle rozehrát, tak jsem mu tam strčil nohu. Nelíbilo se mu to, tak do mě strčil. Jelikož jsem docela výbušnej, tak jsme se postrkovali. Možná do mě i kopl.“